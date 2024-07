Řidiči uvázli v zaplaveném podjezdu, nefungovala výstraha

Podjezd pod železničním viaduktem v Pelhřimově je známý tím, že při silných přívalových deštích skončí kompletně pod vodou. Kvůli tomu je před podjezdem instalována světelná signalizace, která má řidiče před vjezdem varovat. Při posledním takovém dešti však byla mimo provoz, ve vodě tak uvázlo několik vozidel. Řidiči by tak měli spoléhat i na vlastní smysly, projet lagunu za každou cenu může vést k vážnému poškození vozidla.

Voda z přívalových srážek zaplavila podjezd pod viaduktem i v noci na neděli. Výstražná světla, která běžně upozorňují na nebezpečí, tentokrát nefungovala. Několik vozidel tak skončilo uvězněných v obrovské laguně. Místní lidé se jim snažili pomoci, vlastními silami ale vozidla vyprostit nedokázali. To se nakonec povedlo až hasičům.

Výstražná světla před podjezdem se rozsvítila až poté, co ve vodě uvázlo hned několik aut. Signalizace s čidlem za jeden milion korun, kterou k viaduktu umístilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), by měla začít blikat ve chvíli, kdy voda pod viaduktem dosáhne kritické hladiny. To se však tentokrát nestalo.

„Je třeba si uvědomit, že v této části Vysočiny spadlo v daný moment nadprůměrné množství srážek. Bohužel si s tím ani citlivá elektronika neporadila. Celý systém nyní projde revizí, podle jejích výsledků zvolíme adekvátní řešení,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Řidiči by měli mít „oči otevřené“

Při prudkých deštích odtéká voda z podjezdu velmi pomalu, protože s sebou nese řadu nečistot. Ty ucpávají kanály, které mají v těchto místech nízký odtokový spád. Důležité tak je, aby řidiči nespoléhali jenom na světelnou signalizaci, ale dávali pozor právě pro případ, že se stane něco podobného. Je nutné, aby řidič zvážil, zda je auto vůbec schopné vodu přebrodit.

„Běžné osobní auto má průjezdnou hloubku něco kolem dvaceti, maximálně třiceti centimetrů. To může samozřejmě poškodit nejenom výfukové potrubí, ale i motor nebo elektroinstalaci vozidla,“ upozornila krajská koordinátorka Besip Veronika Vošická Buráňová. Přesnou hloubku laguny v místě ukazuje metr.