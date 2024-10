Reportéři ČT mapovali aktuální kauzu DPP

Dozorčí rada DPP se v pondělí mimořádně sešla kvůli aktuálním obviněním z korupce při zadávání veřejných zakázek. Rada z funkce odvolala předsedu představenstva a generálního ředitele Petra Witowského. Ve vedení skončil také Marek Kopřiva a Jiří Špička. Vyšetřování se týká zakázky na bezpečnostní systém pro pražské metro. Policie obvinila čtrnáct osob, včetně členů vedení a podnikatelů. Reportéři ČT mapovali, o co v nyní zahájeném vyšetřování jde - kdo měl koho uplácet a proč. A že úplatky podle policejních poznatků šly až do výše mnoha milionů korun. Reportáž zpracovaly Adéla Paclíková a Jevhenija Vachničenko.

Mezi obviněnými jsou mimo jiné odvolaní členové představenstva podniku Marek Kopřiva a Jiří Špička a člen dozorčí rady Jan Marek, který již na funkci rezignoval. Mezi zadrženými skončil i nyní již odvolaný generální ředitel podniku Petr Witowski. „Byl jsem propuštěn bez obvinění, takže si myslím, že kdyby policie nějaká podezření měla, tak by mě nepropustili,“ sdělil Witowski v pátek. Tehdy ještě netušil, že v pondělí ve vedení DPP skončí.

Obvinění se týkají zakázky z roku 2010 na komplexní bezpečnostní systém pro pražské metro, který zahrnuje například požární systémy, signalizaci a kamery. Plnění zakázky pokračuje dodnes a detektivové mají za to, že obvinění se pokusili navýšit původní několikamiliardovou zakázku o stovky milionů korun, aniž by musela být vypsána nová soutěž. Podle policie se uplácení týkalo zejména zástupců DPP, kteří měli být motivováni k tomu, aby tuto částku zahrnuli do původní zakázky.

Za stěžejní a klíčový důkaz považuje policie excelovou tabulku, do které si uplácející podnikatelé zapisovali úplatky, přičemž tyto údaje párovali s dalšími informacemi, které detektivové našli. Policisté také disponují částečnou výpovědí jednoho z obviněných v kauze Dozimetr, který se rozhodl s policií spolupracovat.

Navýšení hodnoty plnění zakázky

Vedle zaměstnanců DPP jsou obvinění také podnikatelé, kteří se měli na uplácení podílet. Především se jedná o Jindřicha Špringla staršího a jeho syna Jindřicha Špringla mladšího. Oba jsou představitelé firmy Analogia, která je obviněná z trestné činnosti. Právě u Špringla mladšího našli detektivové podle serveru novinky.cz zásadní důkaz – tabulku, do které si podnikatelé poznamenávali, komu a v jaké výši rozdali úplatky.

Právě společnost Analogia měla uplácet, aby mohla novou zakázku vměstnat do té staré z roku 2010 a nemusela být tak znovu soutěžena. Celkově šlo o částku 500 milionů navíc a jednalo se o dodávky bezpečnostních kamer a radiostanic.

Další obviněnou firmou je AŽD, která měla dodávat komplexní bezpečnostní systém do pražského metra. Mluvčí firmy s odkazem na mlčenlivost na dotazy neodpověděla.