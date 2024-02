Pardubická nemocnice má nový pavilon centrálního urgentního příjmu za dvě miliardy

Společnost Nemocnice Pardubického kraje ve čtvrtek slavnostně otevřela nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů v pardubické nemocnici. Stavba stála téměř dvě miliardy korun, což z ní činí největší investici v historii kraje. Na financování se využila dotace pět set milionů korun z evropského programu REACT-EU. V příštích dnech se do budovy začnou stěhovat lékaři a sestry a pavilon uvedou skutečně do provozu, řekl generální ředitel společnosti Tomáš Gottvald.

„V pátek začíná stěhování všech provozů, které se do této budovy vměstnají, tedy centrální sterilizace, centrální operační sály, velká chirurgie, traumatologie nebo ortopedie. Nemocnice nezastaví svůj provoz, není to šroubárna, ale spádové zdravotnické zařízení pro nemocné z širokého regionu,“ uvedl Gottvald. Díky novému pavilonu se také na jedno místo soustředí příjem pacientů, dosud v nemocnici fungovalo jedenáct příjmových míst.

Osmipodlažní budova se začala stavět v roce 2021, předcházely tomu demolice některých objektů v areálu. Pavilon bude sloužit pro spádovou oblast s 260 tisíci obyvateli pro základní a specializovanou péči a s přibližně 520 tisíci obyvateli pro specializovanou péči.

V objektu se dvěma křídly bude chirurgie, cévní nebo dětská chirurgie, traumatologie, ortopedie, kardiologie, neurochirurgie, ale také operační sály a lůžka ARO. V přízemí osmipatrové budovy bude umístěna takzvaná emergency, atrium se zelení a bistrem pro návštěvníky, vyšetřovny a ambulance a na střeše heliport. Náklady na vybavení budovy dosáhnou asi půl miliardy korun.

Urgent se bude spouštět postupně

Podle mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřiny Semrádové se příští týden začnou stěhovat do nové budovy další oddělení. Nemocnice k přesunům lůžkových částí využije termín jarních prázdnin, které v kraji začínají 12. března a kdy je obvykle menší provoz. Do standardního režimu by pavilon měl přejít od 18. března, výjimku tvoří urgentní příjem, který se bude spouštět postupně.