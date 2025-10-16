Na Praděd se vrátila důležitá meteorologická stanice


Český hydrometeorologický ústav obnovil měření a pozorování na jesenickém Pradědu
Po více než čtvrtstoletí se na vrchol Pradědu v Jeseníkách vrátila profesionální meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu. Přesunula se tam ze Šeráku kvůli lepším technickým podmínkám a rozšíření měření o kvalitu ovzduší. Důležitá budou i měření srážek pro hydrologické předpovědi.

Na Pradědu, nejvyšším vrcholu Jeseníků, se už profesionálně měřilo v letech 1954 až 1997. Teď se do výšky 1491 metrů nad mořem meteorologická měření vrací.

„Po loňské povodni jsme si ověřili, že by bylo dobré mít meteostanici na nejvyšším vrcholu Jeseníků. Máme tady srážkoměry – potřebujeme vědět, jaké úhrny srážek jsou v reálném čase. Ty informace se přenášejí každých deset minut, pak vstupují do hydrologických modelů, abychom mohli modelovat, jakým způsobem se budou chovat toky,“ vysvětlil ředitel meteorologie a klimatologie v ČHMÚ Libor Černikovský.

„Na Šeráku jsme za povodní během tří dnů přestali fungovat, protože jsme si nemohli nabít telefony ani předat zprávy, nakonec jsme tam seděli potmě,“ popsal vedoucí stanice Praděd Tomáš Honajzer.

Technologie, která odolá námraze

Původní přesun měření na Šerák byl podle odborníků nutný kvůli tomu, že televizní věž na Pradědu zkreslovala výsledky. „Na Pradědu tehdy nebyly dostupné radiokomunikační prostředky, ani ta měření větru, jako máme dnes. Proto jsme se rozhodli, že půjdeme na Šerák, kde jsme chtěli vybudovat vlastní stanici, to se nepodařilo,“ vysvětlil Černikovský.

„V té době nebyl přístroj, který by zde vydržel zimu. Obalil se námrazou a přestal měřit. Dnes už máme technologii, která námraze odolá,“ doplnil Honajzer.

Na Pradědu nyní stanice funguje v kombinovaném režimu. „Část dne je zde lidská obsluha, část dne se provoz přepíná na automatický režim,“ uvedl Honajzer. Stanice sleduje všechny hlavní meteorologické parametry – teplotu, směr a sílu větru, dohlednost, tlak či vlhkost.

„Je to nejvyšší lokalita Moravy, což dává předpoklad extrémních hodnot především teploty vzduchu a rychlosti větru. Dají se tu předpokládat extrémní nárazy větru,“ řekl klimatolog ČHMÚ Pavel Lipina.

Na Šeráku zůstalo základní měření

Na Šeráku zůstalo měření teploty, vlhkosti vzduchu a měření úhrnu srážek. „Vrcholové partie hor jsou specifické, proto je dobré je sledovat. Mezi Šerákem a Pradědem máme údolí, takže bude přínosné mít měření na obou stranách,“ poznamenal Černikovský.

Meteorologická stanice Praděd se stala jednou z klíčových meteorologických stanic v České republice. Měřicí přístroje jsou součástí národní hydrometeorologické monitorovací sítě, která sleduje počasí po celé zemi. Výsledky měření jsou důležité pro předpověď počasí, pro výstražnou a povodňovou službu a hodnocení dlouhodobých trendů.

Český hydrometeorologický ústav provozuje síť stanic, včetně 38 profesionálních meteorologických stanic a 179 dobrovolnických klimatologických stanic (z nichž většina je automatizovaná). Jejich interaktivní mapa je na webových stránkách ČHMÚ.

