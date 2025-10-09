Jihomoravský filmový fond letos neposkytne finanční prostředky na nové filmy, seriály ani dokumenty. Důvodem je pokyn ministerstva financí, aby samosprávy napříč Českem zrušily své nadace a nadační fondy. Ministerstvo je považuje za netransparentní. Svaz měst a obcí s tím ale nesouhlasí a hledá způsob, jak situaci řešit. Například změnou legislativy.
Ministerstvo utnulo regionální filmový fond. Schází prý veřejná kontrola
V březnu 2025 se v Brně natáčela dvoudílná minisérie Gerta Schnirch, která vznikla v koprodukci s americkou stanicí HBO. Minulý týden zahájila festival Serial Killer. Na jejím vzniku se finančně podílel také Jihomoravský filmový fond.
Další projekty ale mají od fondu stopku. Podporu dostanou pouze rozpracovaná díla z minulých let. „Máme řadu projektů, které už nemohly čekat na rozhodnutí fondu o příspěvku a natáčení realizují v Praze nebo ve Středočeském kraji, protože je to pro ně ekonomicky výhodnější,“ uvedla předsedkyně správní rady fondu a manažerka Brno Film Office Ivana Košuličová.
Letos vložili zřizovatelé — město Brno a Jihomoravský kraj — do fondu po osmi milionech korun. Výzvu na podporu výroby filmů musel fond pozastavit a výzvy na tvorbu podcastů či scénářů ani nestihl vyhlásit. V současnosti pouze administruje starší projekty a vyplácí peníze podle dříve uzavřených smluv.
Finanční prostředky jsou zatím zmrazené a není jasné, jak s nimi bude naloženo. Není možné je ani vrátit městu a kraji, aby je mohly přidělit filmařům jinou cestou. Legislativa neumožňuje jejich využití dříve, než fond projde likvidací.
Ministerstvo argumentuje transparentností
Ministerstvo financí svůj postup odůvodňuje zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. „Základem je transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky. Při poskytování peněžních příspěvků prostřednictvím nadací a nadačních fondů chybí možnost veřejné kontroly, jak je vyžadováno dle zákona,“ vysvětlila mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
S tím ale nesouhlasí ani město Brno, ani Jihomoravský kraj. Oba zřizovatelé chtějí filmaře podporovat i nadále. „Společně teď hledáme cestu, jak to uskutečnit. Nová forma podpory by měla pokrývat i náklady za rok 2025,“ uvedla mluvčí magistrátu Klára Opálková.
Podle ministerstva mohou obce a kraje podporovat veřejně prospěšné aktivity jiným způsobem – například prostřednictvím dotačních programů pro kulturu, sport či sociální služby nebo poskytováním darů. „Tento postup je politicky legitimní, veřejně kontrolovatelný a v souladu se zákonem,“ doplnila mluvčí ministerstva financí.
Podpora filmu a turismu
Fond byl založen proto, aby natáčení na jižní Moravě podpořilo místní ekonomiku i cestovní ruch. Filmoví diváci totiž často navštěvují místa, která vidí na plátně. „Když do regionu přijede produkce, utratí zde velké množství peněz. Sekundárním efektem je propagace destinace prostřednictvím audiovizuálního díla,“ vysvětlila ředitelka Státního fondu audiovize Helena Bezděk Fraňková.
Pokud filmaři finanční pobídku nedostanou, zůstávají podle ní spíše v Praze. „Přestěhování celého štábu stojí peníze. Pokud jedou dál od Prahy, musí se ubytovat, což je samozřejmě přínos pro region,“ dodala.
Za osm let své existence fond podpořil více než 150 projektů v celkové hodnotě 83 milionů korun. Každoročně se na jihu Moravy natáčely až čtyři velké hrané produkce, například Poslední aristokratka, Il Boemo, Nabarvené ptáče či Zátopek.
Pražský fond vypsal novou výzvu
Podobný nadační fond má kromě Jihomoravského kraje také Praha. Pražský audiovizuální fond ale peníze nezmrazil. Podle předsedkyně správní rady Elišky Kaplicky Fuchsové od zřizovatele – města – žádný takový pokyn nedostal. V polovině srpna proto vypsal pro filmaře novou výzvu.
Pražský fond, který funguje devět let, podpořil například snímky Bod obnovy nebo Srdce na dlani. Podmínkou podpory je, aby Praha ve filmu skutečně představovala sama sebe. Loni rozdělil sedm milionů korun mezi osm projektů.
Stanovisko ministerstva financí se netýká jen filmových fondů, ale všech nadací a nadačních fondů zřízených samosprávami. „Týká se to i jiných krajů a řady obcí. Ten zákon platí dlouho a nadace fungovaly řadu let. Mrzí nás, že ministerstvo nyní na základě metodického výkladu zaujalo jednoznačný postoj,“ řekl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a předseda Svazu měst a obcí František Lukl (STAN).
Podle něj je Svaz měst a obcí v intenzivním kontaktu s ministerstvem financí. „Jsou jen dvě cesty. Buď alespoň oddálit rozhodnutí, abychom se mohli připravit na transformaci fondů, nebo změnit právní předpis tak, aby samosprávy mohly nadační fondy zakládat i nadále,“ dodal Lukl.
