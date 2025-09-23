Projekce minisérie Gerta Schnirch podle románů Kateřiny Tučkové zahájí 23. září brněnský festival Serial Killer. V hlavní soutěži budou o přízeň mezinárodní poroty i festivalových diváků usilovat tři české novinky, včetně Ratolestí z produkce České televize.
Serial Killer zahájí Gerta Schnirch, soutěží Ratolesti
Dvoudílný snímek Gerta Schnirch natočil pro Českou televizi Tomáš Mašín podle bestselleru Kateřiny Tučkové. Romány této autorky už se dočkaly několika divadelních adaptací, nový film je ale vůbec prvním audiovizuálním zpracováním její tvorby. Sleduje příběh Gerty, po otci Němce, po matce Češce, která byla po druhé světové válce zařazena do odsunu z Brna. Mladou Gertu hraje Barbora Váchová a tu starší Milena Steinmasslová. Premiéra v televizi bude na podzim.
V soutěži se diváci seznámí se třemi seriálovými novinkami. Ratolesti, za nimiž rovněž stojí ČT, je rodinné drama inspirované skutečnými sociálními a kriminálními kauzami. Spojuje je postava adiktoložky a psycholožky v podání Anny Geislerové.
O festivalové ocenění se uchází také minisérie Monyová inspirovaná skutečným osudem spisovatelky Simony Monyové, která se stala obětí domácího násilí. Ztvární ji Tereza Ramba. Také třetí soutěžní počin s názvem Štěstíčku naproti vychází ze skutečnosti, konkrétně z korupční fotbalové kauzy spojené s funkcionářem Ivanem Horníkem. V hereckém obsazení černé komedie se představí Marek Daniel, Václav Neužil či Denisa Barešová. Oba tituly vznikly pro platformu Oneplay a televizi Nova.
Český humor by mohl bavit i zahraniční diváky
Podle ředitelky a zakladatelky festivalu Kamily Zlatuškové je Serial Killer také příležitostí, jak představit českou tvorbu zahraničním producentům a dalším tvůrcům spojeným s filmem. „Ve chvíli, kdy Netflix začal v Polsku produkovat původní tvorbu, se ukázalo, že humor z regionu střední a východní Evropy je něco, co velmi překvapivě zajímá publikum po celém světě. Věřím, že do budoucna bude trend tohoto humoru jednou z věcí, které budou hrát i v náš prospěch,“ uvedla.
Zvláštní pozornost festival letos věnuje dánské tvorbě. „Rádi se zaměřujeme na Skandinávii, protože jsou to země, které jsou s námi co do počtu diváku srovnatelné, nemají angličtinu jako první jazyk, a přitom jsou velmi úspěšné,“ podotkla Zlatušková.
Sekce Crazy Bitches pak nabídne speciální pohled na současné svérázné ženské hrdinky. Mezinárodní panorama představí každoroční výběr toho nejlepšího z celé Evropy.
Seriál Killer potrvá do 28. září. Na závěr uvede ve spolupráci s platformou Oneplay a televizí Nova premiéru druhé série diváckého hitu Metoda Markovič: Straka. První řada získala v roce 2023 od mezinárodní poroty hlavní cenu festivalu.
Součástí letošního ročníku je opět také odborný program. Jeho hlavní částí je mezinárodní konference TV Days, která se koná v Bratislavě a Brně. Letos vystoupí na padesát přednášejících z oblasti televizního byznysu.