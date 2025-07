ČT na podzim: Pechlát detektivem, noví pejsek s kočičkou a problémové Ratolesti

Diváci se mohou těšit i na řadu dalších původních dokumentů a cyklů, například na portrét uznávaného psychiatra Cyril Höschl: Jak chápat život a nezešílet, dokument o myšlení a kritickém pohledu na svět Androméďan – Cesta Františka Koukolíka, tříletý časosběrný portrét romské rodiny z Varnsdorfu Dajori, cyklus o hledání spirituality v moderní společnosti Ezoterické Česko a investigativní dokument o systémovém selhání vůči obětem domácího násilí Lex Anička.

Dokument Džungle Placht nabídne pohled do života umělců. Do proměn krajiny a životů se ponoří snímky Lety do krajin minulosti a Mořeplavci pravěku a nahlédnout do temných zákoutí ruské a čečenské politiky bude možné prostřednictvím dokumentů Únos Zaremy a Štěstí a dobro všem. Intimní portrét bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové přinese dokumentární film Prezidentka.

Pejsek, kočička a Rychlé šípy

V roce, kdy Večerníček slaví šedesát let, zařazuje ČT :D do vysílání nový výpravný animovaný seriál O pejskovi a kočičce v režii a výtvarném pojetí Barbory Dlouhé. Sedm dílů natočených podle klasických příběhů Josefa Čapka doprovodil hlasem vypravěče Marek Eben.

Poprvé v historii ožívají v animované podobě také Rychlé šípy od Jaroslava Foglara. Současní diváci se tak setkají s napětím, humorem a morálními dilematy, která jsou i dnes nadčasová.