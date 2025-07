Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii náleží švédskému herci Stellanu Skarsgardovi, který se stal zahraniční hvězdou festivalového závěru. Ve Varech už před lety byl, Česko mu není neznámé ani díky filmové spolupráci s Milošem Formanem (na historickém dramatu Goyovy přízraky) a Václavem Marhoulem (na černobílé adaptaci světového románu Nabarvené ptáče).

Nejvíce hlasů od diváků získal dokument Musíme to zarámovat!, tedy filmový rozhovor s Jiřím Bartoškou, kterým festival letošní ročník zahajoval jako vzpomínkou na zesnulého festivalového prezidenta. Svého dlouholetého kolegu a přítele zmínil i moderátor večera Marek Eben. „Věta, kterou jsem slyšel nejčastěji, byla: ‚Bude to smutné kvůli Jirkovi Bartoškovi.‘ Musím říct, že to nebylo smutné právě kvůli Jiřímu Bartoškovi. Každý by si přál, aby po něm zůstal nějaký odkaz. Pokud by byl takový, že se při vzpomínce vloudí úsměv, už to by byl dar,“ podotkl.