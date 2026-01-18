Lidé ve Starosedlském Hrádku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

Lidé ve Starosedlském Hrádku na Příbramsku v sobotním referendu odmítli umístění větrných elektráren na území obce. Proti výstavbě se vyslovilo 71 hlasujících, jedenáct s ní naopak souhlasilo. Referenda se zúčastnilo 68,6 procenta voličů, je tak platné a jeho výsledky závazné, vyplývá z informací na webu obce.
Až tři větrníky chce ve Starosedlském Hrádku vybudovat společnost PRE, obec by za ně získala za pětadvacet let přes 75 milionů korun. Místní by zároveň mohli mít levnější elektřinu. Někteří lidé podle starosty Rudolfa Šimka (nez.) berou záměr jako příležitost pro obec.
Jiným se nelíbí, důvody jsou podle něj především estetické, protože jde o velký zásah do krajiny. Kritici poukazují i na skutečnost, že nedaleko jsou rybníky s výskytem vzácných druhů ptáků. Výsledek referenda měl dát zastupitelstvu mandát pro další postup obce.
Na Příbramsku nejde o jediný zvažovaný projekt větrných elektráren. Další by mohly vzniknout ve Višňové, Pečicích nebo ve Stěžově.
Referenda o výstavbě větrných elektráren se loni v říjnu konala také v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli.