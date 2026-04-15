Úpravy rozptylové loučky v Brně vyvolaly odpor pozůstalých


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události v regionech: Revitalizace rozptylové loučky
Zdroj: ČT24

Pozůstalým se nelíbí, že na rozptylové loučce Ústředního hřbitova v Brně začala správa hřbitova provádět úpravy. Vykácela už několik stromů a pokračovat bude budováním závlahového systému. Pozůstalí považují zásah do pietního místa za neetický a sepsali petici. Podle vedení správy hřbitova jsou stížnosti neopodstatněné, zásah do samotného pietního místa má být minimální.

„Pod jednou z třešní mám rozptýlené zpopelněné pozůstatky tatínka, prarodičů a strýce. Ta třešeň tam už není, jen její pařez,“ popsala v e-mailu pro Českou televizi jedna z pozůstalých. Žena kvůli tomu napsala správě hřbitova. Správa odpověděla, že se jedná o revitalizaci loučky, kde bude probíhat výstavba podzemního zavlažování.

Žena ale zásah do rozptylové loučky považuje za neetický a nemorální. Podobný názor mají i další pozůstalí, kteří sepsali petici. „Loučka má pro pozůstalé a návštěvníky hřbitova pietní význam a slouží jako místo posledního odpočinku. Domníváme se, že rekonstrukce takového místa by neměla vůbec proběhnout, zvláště pokud o ní nebyla veřejnost předem informována,“ uvádí se v petici, pod kterou se podepsalo víc než 170 lidí.

„Rozptylová loučka je místo, kde nejsou nájemní smlouvy, a tudíž nemáme databázi, jak pozůstalé informovat individuálně. Informace zveřejňujeme na webu od 28. 2. 2026, stejně tak na sociálních sítích,“ vysvětlila ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.

Žena z Ostravy pátrá po ostatcích babičky. Z hrobu zmizely po zásahu radnice
Hrob na hřbitově v Ostravě-Radvanicích

Správa hřbitova: Nebude se odstraňovat celá plocha trávy

Obavy pozůstalých, kteří sepsali petici, nejsou podle ní opodstatněné. „Chceme zavést závlahu, protože v posledních letech je v Brně problém s deštěm. To nebude znamenat, že budeme odstraňovat celou plochu trávy,“ řekla Říhová. Podle ní správa zatím obdržela dvě negativní písemné či telefonické reakce. „Určitě bychom je moc rádi pozvali ke stolu, kde bychom jim celý projekt představili, aby měli představu, jaké ty zásahy opravdu jsou,“ dodala.

Napříč rozptylovou loučkou stavbaři vyhloubí několikacentimetrové rýhy pro nový závlahový systém, zhruba jeden a půl až dva metry od sebe. Ty pak zahrnou hlínou a zatravní. „Zemina zůstane na svém místě, bude v určitých terénních nerovnostech dosypána, aby došlo k vyrovnání, a doseta trávou. Pietní místo zůstane dostupné, ale s omezeným vstupem,“ vysvětlila Říhová.

Změnou projdou chodníky, ty budou nově vydlážděny a vedle nich vzniknou místa pro odkládání svíček a květin. Plánovaná je také nová výsadba stromů, trvalek a cibulovin, doplnila Říhová.

Na louce nebo v lese. Češi mají stále větší zájem o přírodní pohřby
Rozloučení v Lese vzpomínek

Správce hřbitova musí zajišťovat údržbu areálu

Rozptylová loučka je součástí veřejného pohřebiště a jako taková podléhá pietní ochraně – jde o místo, kde jsou uloženy lidské ostatky. Správu zajišťuje provozovatel pohřebiště, který vede evidenci rozptylů.

Podle Hany Svěchotové z Komory pohřebnictví jsou jakékoli úpravy pietních míst vždy velmi citlivým tématem. „Plně rozumíme tomu, že pozůstalí mohou změny vnímat emotivně – zvlášť pokud si dané místo spojili s konkrétní vzpomínkou na své blízké. Je také potřeba otevřeně říci, že ačkoliv je rozptyl koncipován jako anonymní, pozůstalí si často přirozeně vytvářejí vztah ke konkrétnímu bodu v prostoru – například ke stromu nebo části louky. To je lidsky pochopitelné, ale z hlediska správy pohřebiště nelze tyto vazby dlouhodobě garantovat, protože prostor musí být udržován jako celek,“ uvedla.

Podle mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové zákon o pohřebnictví údržbu rozptylové loučky výslovně neupravuje. Provozovateli pohřebiště však obecně ukládá povinnost zajišťovat správu a údržbu celého areálu.

Praha či Brno řeší tisíce neplacených hrobů
Ilustrační foto

Odvoz zeminy mimo areál není přípustný

„To se týká nejen travnatých ploch, které jsou na rozptylových loučkách přirozeně zatěžovány, ale také vzrostlé zeleně. Pokud jsou stromy ve špatném zdravotním stavu nebo představují riziko, je jejich odstranění standardním odborným postupem, zpravidla na základě posudku a se souhlasem příslušných orgánů. Součástí těchto zásahů bývá i náhradní výsadba,“ vysvětlila Svěchotová. „Pokud jde o samotné úpravy terénu, i zde platí, že musí být prováděny s maximální pietou,“ dodala.

„Mělkou skrývku je možné provést v rámci obnovy travního drnu. Hlubší skrývka spojená s odvozem zeminy mimo areál pohřebiště přípustná není. Zemina z pietního místa musí vždy zůstat v areálu pohřebiště,“ upřesnila Lukášová.

Z pohledu Komory pohřebnictví nejde v případě úprav rozptylové loučky na brněnském Ústředním hřbitově o necitlivý zásah, ale o standardní údržbu a revitalizaci prostoru, která je nezbytná pro jeho další důstojné fungování. „Zároveň však chápeme, že bez dostatečného vysvětlení mohou tyto kroky vyvolávat obavy a negativní reakce. Domníváme se proto, že klíčem je otevřená komunikace směrem k veřejnosti, která pomůže podobným situacím předcházet,“ uzavřela Svěchotová.

Výběr redakce

Sněmovna projedná zpřísnění trestného činu neplacení výživného

Sněmovna projedná zpřísnění trestného činu neplacení výživného

03:50Aktualizovánopřed 47 mminutami
Americká armáda zabila čtyři muže při úderu na loď ve východním Tichomoří

Americká armáda zabila čtyři muže při úderu na loď ve východním Tichomoří

02:08Aktualizovánopřed 51 mminutami
Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

07:34Aktualizovánopřed 55 mminutami
Trumpa prý porážka Orbána netrápí. Magyara označil za dobrého člověka

Trumpa prý porážka Orbána netrápí. Magyara označil za dobrého člověka

06:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Reuters: USA neprodloužily výjimku ze sankcí na nákup ruské ropy

Reuters: USA neprodloužily výjimku ze sankcí na nákup ruské ropy

03:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda bude zřejmě moci regulovat ceny benzinu a nafty, schválila to sněmovna

Vláda bude zřejmě moci regulovat ceny benzinu a nafty, schválila to sněmovna

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Magyar po volebním úspěchu řeší uvolnění zmrazených eurofondů i veřejnoprávní média

Magyar po volebním úspěchu řeší uvolnění zmrazených eurofondů i veřejnoprávní média

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

Úpravy rozptylové loučky v Brně vyvolaly odpor pozůstalých

Pozůstalým se nelíbí, že na rozptylové loučce Ústředního hřbitova v Brně začala správa hřbitova provádět úpravy. Vykácela už několik stromů a pokračovat bude budováním závlahového systému. Pozůstalí považují zásah do pietního místa za neetický a sepsali petici. Podle vedení správy hřbitova jsou stížnosti neopodstatněné, zásah do samotného pietního místa má být minimální.
před 1 hhodinou

Ke konání sudetoněmeckého sjezdu se Brno postavilo neutrálně

Brněnští zastupitelé vzali na vědomí informaci o konání sjezdu sudetských Němců, podporu města mu ale nevyjádřili. Neprošel ani návrh opozice na zrušení akce a odebrání dotace festivalu Meeting Brno, který sudetské Němce do jihomoravské metropole pozval. Sjezd, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 22. do 25. května, budí už delší dobu emoce. Několik desítek odpůrců i příznivců přišlo protestovat také na brněnskou radnici.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) v Česku pomáhají chránit jak konkrétní druhy, tak i krajinný ráz vybraných území. Čtyři z nich letos slaví padesát let od svého vzniku a stojí za to si připomenout jejich výjimečnosti. Ačkoli na potřebě ochrany přírody se shodnou politici napříč spektrem, vyhlášení dosud nejmladší CHKO Soutok provázely četné spory a věcí se musel zabývat i Ústavní soud. V současnosti se připravuje vyhlášení CHKO Krušné hory.
12. 4. 2026

Soud vzal v kauze dotačního podvodu do vazby viceprezidenta Hospodářské komory

Městský soud v Brně vzal do vazby viceprezidenta Hospodářské komory a podnikatele Michala Štefla v kauze stamilionových dotací na brněnské inovační centrum. Další dva aktéry, u kterých pověřený evropský žalobce Radek Mezlík žádal vazbu, pustil na svobodu. Jde o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a podle dostupných informací také o bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechu.
10. 4. 2026Aktualizováno10. 4. 2026

VideoPřemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

Líhniště komárů hledají vědci v lužních lesích jižní Moravy. Pomocí letadla a dronů chtějí zmapovat tůně, kde se hmyz líhne. Na pozoru se mají i před nenápadnými sníženinami. Stačí trocha vody a půda ožije. „Na jeden metr čtvereční tam může být až několik tisíc vajíček. Ona samozřejmě laickým okem nejsou vidět,“ sdělil geoinformatik Jan Brus z Univerzity Palackého v Olomouci. V CHKO Soutok jsou komáří kalamity obvyklé v létě, při hrozícím přemnožení pak vědci zakročí postřikem. „Nechceme ty komáry zničit, ale limitovat je na únosnou mez,“ dodal Brus.
10. 4. 2026

Pravidla první pomoci se mění. Zdůrazňují včasné volání záchranky

Evropská resuscitační rada vydala nová evropská doporučení pro lidi vyškolené v poskytování první pomoci. Ta kladou důraz na jednodušší a rychlejší pomoc v laických podmínkách. Zdůrazňují včasné volání záchranné služby, zahájení srdeční masáže a použití externího defibrilátoru. Školitelé je postupně zavádějí do kurzů.
9. 4. 2026

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policisté zadrželi sedm lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou evropskou dotaci na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty. Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (asi 340 milionů korun), informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). MPO poskytuje policii maximální součinnost, věc nelze nyní komentovat, uvedla mluvčí úřadu.
8. 4. 2026Aktualizováno8. 4. 2026

Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby

Firmy budující dopravní infrastrukturu jsou v nejistotě. Kvůli dopadům války na Blízkém východě dostává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od zhotovitelů napříč projekty upozornění, že současná situace je těžko předvídatelná. Stavební společnosti hlásí výrazné zdražování paliv i asfaltu. U klíčové suroviny navíc panují obavy z možného nedostatku. Podle ŘSD by to mohlo stavby prodražit i zpozdit.
6. 4. 2026
Načítání...