Už několik měsíců pátrá Martina Simovová z Ostravy po ztracených ostatcích své babičky. Urna byla uložena v hrobě, za který prý řádně platila. Přesto obvodní radnice v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích místo přenechala jinému nájemci. Po otevření hrobu pak žena zjistila, že jedna z původních uren chybí.
Žena z Ostravy pátrá po ostatcích babičky. Z hrobu zmizely po zásahu radnice
Celý příběh začal ve chvíli, kdy Simovová objevila, že na náhrobní desce jsou vyrytá jména zcela cizích lidí. „Přišla jsem na hřbitov a vidím, že hrob je na svém místě, ale uvnitř je uložena jiná paní a deska s nápisy mé rodiny je přebroušená,“ popsala.
Okamžitě proto kontaktovala obvodní radnici a věc začala řešit s pracovnicí majetkového odboru. „Vysvětlovala mi, že můj hrob byl v dezolátním stavu, byly nutné opravy, a proto ho prodali, protože vypadal velice špatně,“ uvedla Simovová.
Podle svých slov se však o hrob pravidelně starala a s vysvětlením radnice nesouhlasila. Spor proto začala řešit právní cestou a nakonec hrob získala zpět. Znovu vyrytí jmen původně uložených příbuzných zaplatil obvod. Při odkrytí desky ale přišel další šok – urna babičky chyběla.
Babička prý byla vetchá a rozsypala se
„Řekli mi, a to cituji, že babička byla vetchá, že se jim rozsypala. Nedokážu pochopit, jak urna mé babičky, která tam byla pohřbená krátce, může chybět a údajně se rozsypat, když urna mého otce je v hrobě už padesát let a je celá,“ podivila se.
Podle zákona správce hřbitova nesmí během trvání nájmu do hrobu svévolně zasahovat. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je to nutné z bezpečnostních důvodů – i tehdy je však povinen nájemce předem informovat. Podle úřadu šlo o nedorozumění v evidenčních číslech.
„V roce 2009 bylo hrobové místo pronajato předchozí majitelce – rodině paní Simovové. Bohužel s chybným číselným označením, které tehdy naši předchůdci na radnici uvedli. Za tuto chybu jsme se paní Simovové opakovaně omluvili. V září 2019 byla na toto hrobové zařízení vyvěšena výzva, protože se hrob jevil jako volný. Platby na uvedené číslo nebyly vedeny, místo bylo neudržované, ve velmi špatném technickém stavu a vhodné k pronájmu,“ sdělila České televizi místostarostka Městského obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice Martina Stankušová (nez.).
Martina Simovová však tvrdí, že hrobové místo měla zaplacené, a požaduje, aby úřad urnu její babičky dohledal.