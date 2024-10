Péče o hrob na objednávku je stále populárnější, hlavně před Dušičkami

Lidé si podle firem oslovených ČT objednávají celkovou údržbu hrobu, ale i samotné zapálení svíčky. Někteří si předplácejí celoroční služby. Spojuje je stáří, zdravotní potíže, nedostatek času nebo velká vzdálenost z bydliště do místa posledního odpočinku jejich blízkých.

„Osmašedesátiletá Jarmila se kvůli špatnému zdravotnímu stavu není schopna starat o hrob tak, jak by chtěla. Nezvládá už trhat plevel, umývat náhrobek a další fyzicky náročné činnosti, které jsou s péčí o hrob spojeny. Hrob na Dušičky někdy navštěvuje, ale pouze proto, aby si zavzpomínala. Služby firmy si platí po celý rok,“ popisuje případ jedné ze zákaznic spoluzakladatel firmy AndělskéSlužby.cz David Pelán.

„Oproti minulým letům máme dvojnásobný až trojnásobný nárůst zákazníků, po dvou letech fungování jsou to nižší stovky,“ uvádí Pelán. „Máme stálou klientelu. Jsou to buď lidé, kteří zkrátka nemají čas, anebo staří lidé,“ říká Zuzana Šaffková z pražské firmy Údržba hrobů a dekorace hrobů. Nárůst zájmu zaznamenal i majitel brněnské společnosti Pečovatel o hroby Marek Báňa. „Jsou to asi nižší desítky zákazníků,“ odhaduje.

Meziročně až dvojnásobný nárůst klientů potvrzuje společnost Hrobní služby. „Měsíčně máme šedesát až osmdesát nových zákazníků. Devadesát procent objednávek je čištění hrobů, čtyři procenta pravidelná údržba na bázi hrubého úklidu a zbytek jsou dekorace,“ potvrzuje majitel Stanislav Baďura.

Služby lidé zatím moc neznají

V případě malých firem zajišťujících údržbu a dekoraci hrobu se jedná zejména o brigády a vedlejší pracovní činnost. V některých případech pomáhá s jejich propagací správa hřbitova – třeba formou nabídky letáků.

Podle Pavly Pečeňové ze zlínské firmy Pečuji o hroby mnoho lidí o možnosti objednat si podobné služby neví. „Z dlouhodobého hlediska sledujeme pomalý, ale jistý nárůst zájemců. Většinou se jedná o starší lidi, pro které péče o hrob už zkrátka není v jejich silách. Před Dušičkami máme vždy objednávek nejvíce. V celém Zlínském kraji tyto služby nabízím jen já a ještě jedna paní z Uherského Hradiště,“ vysvětluje Pečeňová.

„Před Dušičkami se objednávky náhle vždycky vzedmou. Konkurenty v okolí žádné nemám, tenhle obor je velká černá díra na trhu,“ říká majitelka firmy Údržba hrobů Uherské Hradiště Erika Opravilová.