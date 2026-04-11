Židovská obec v Praze hledá příběhy tisíce neoznačených hrobů


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24

Na Novém židovském hřbitově v Praze zůstává přes tisíc neoznačených hrobových míst, ukazují data Židovské obce. Statistiku se snaží napravit projekt, jehož cílem je vrátit lidem důstojnost a připomenout jejich životní příběhy. Podle Jáchyma Pešaty ze společnosti Matana už takto přibylo přes 120 náhrobků se jmény. Projekt ale naráží na nedostatek financí.

Správa budov a hřbitovů společnosti Matana při Židovské obci v Praze spustila projekt označování hrobů na Novém židovském hřbitově v roce 2013.

„Projekt se zaměřuje na vyhledávání a označování doposud neoznačených hrobů. Jde o místa, která dnes často působí jako prázdné plochy, ale ve skutečnosti zde odpočívají konkrétní lidé,“ popsal Pešata. Společnost doposud ví o více než tisícovce neoznačených míst. „Počet ale není konečný, protože průzkum stále pokračuje a lze očekávat, že bude ještě vyšší,“ dodal Pešata.

Většina neoznačených hrobů podle rituálního správce pohřebišť obce Chaima Kočího pochází z dob holocaustu. „Podle židovské rituální tradice je zvykem rov hrobu označit trvalým náhrobkem až po uplynutí jedenácti měsíců od pohřbu. Vzhledem k válečné situaci ale mnohdy na místě nezůstal po jedenácti měsících nikdo, kdo by vybudování náhrobku zařídil,“ vysvětlil Kočí.

Organizace se přitom snaží dohledat nejen jména, ale také konkrétní příběhy Židů. „Nejde jen o technickou záležitost, ale především o akt historické paměti a určitého morálního zadostiučinění,“ doplnil Pešata.

Samostatnou kapitolu podle Pešaty tvoří pohřby vězňů terezínské Malé pevnosti. Jedním z nich byl třeba obchodník Hugo Lederer. „Zemřel v roce 1942 v Malé pevnosti, podle úmrtního listu na infarkt, což bylo označení, kterým nacisté často zastírali násilnou smrt,“ uvedl. „Je pravděpodobné, že se jeho přeživší dcera o místě pohřbení vlastního otce nikdy nedozvěděla.“ Jeho hrob se podařilo identifikovat v loňském roce, letos bude díky podpoře soukromého dárce důstojně označen.

Projekt také porovnává skutečný stav hrobových míst s archivními materiály. „Základem jsou především pohřební knihy spolku Chevra kadiša, který zajišťuje veškeré úkony spojené s pohřbíváním. Tento spolek zajišťoval pohřby i během druhé světové války a vedl velmi přesnou evidenci umístění hrobů,“ sdělil Pešata. Takové údaje pak pracovníci dále ověřují v matrikách židovských náboženských obcí, v Národním archivu nebo třeba v Památníku Terezín.

Náhrobky už nechybí

Řadě Židovských obcí se přitom informace k náhrobkům podařilo doplnit už v minulosti. Důvod je nasnadě – nižší počet hrobových míst, než kolik jich je v metropoli. „Židovská obec Brno již před asi patnácti lety taková hrobová místa označila,“ uvedl její předseda Jáchym Kanarek. Podobně je na tom i Židovský hřbitov v Olomouci: „Problematika neoznačených hrobů u nás byla již před více než dvaceti lety vyřešena,“ řekl předseda Židovské obce Olomouc Petr Papoušek.

Třeba v Karlových Varech takový problém řešit nemuseli, neznámí Židé tam pohřbíváni nebyli. Po zapálení synagogy v listopadu 1938 byla většinu otců rodin odsunuta do koncentračního tábora Buchenwald, kde byla násilně donucena přepsat svůj majetek na Německou říši. Většina Židů následně z Karlovarska uprchla do ciziny nebo do vnitrozemí. „K pozdějším pohřbům tak na našem hřbitově již nedocházelo,“ uvedl Kočí, který vede také Židovskou obec v Karlových Varech.

Neoznačené hroby se nachází i na jiných hřbitovech, které spadají pod pražskou Židovskou obec. Jako příklad uvádí Pešata tu ve Slaném. „I tam plánujeme v budoucnu umístit náhrobky, protože tamější pohřby jsou poměrně dobře zdokumentované,“ dodal Pešata.

Označovat hroby se ale nedaří tak rychle, jak by si Židovská obec představovala, naráží na nedostatek financí. „Projekt je finančně poměrně náročný, protože výroba jednoho náhrobku stojí v průměru kolem 22 tisíc korun,“ podotkl Pešata. Do značné míry je tak projekt závislý na podpoře veřejnosti. „Kdokoli může přispět na konkrétní hrob nebo na projekt jako celek. Jakmile se podaří shromáždit alespoň polovinu nákladů na zhotovení náhrobku, zbývající část doplatí obec,“ dodal Pešata.

Výběr redakce

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Soud vzal v kauze dotačního podvodu do vazby viceprezidenta Hospodářské komory

Městský soud v Brně vzal do vazby viceprezidenta Hospodářské komory a podnikatele Michala Štefla v kauze stamilionových dotací na brněnské inovační centrum. Další dva aktéry, u kterých pověřený evropský žalobce Radek Mezlík žádal vazbu, pustil na svobodu. Jde o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a podle dostupných informací také o bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechu.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

S přípravou na krizové události záchranářům pomáhají předchozí zkušenosti i speciální technika

Zhruba dvě stě záchranářů z Evropy a Izraele debatovalo v Praze o tom, jak zvládnout krizové události, jako jsou teroristické útoky, střelba v budovách či dopady extrémního počasí. Připravenost na mimořádné události vyhodnocovali po zkušenostech z uplynulých let. Při práci jim výrazně pomáhají i unikátní velkokapacitní vozy, se kterými zasahovali třeba u požáru v Hřensku, po tornádu na Moravě nebo u střelby na filozofické fakultě v Praze.
9. 4. 2026

Radnice Prahy 15 je po požáru vytopená a bez proudu

Několik jednotek hasičů ráno zasahovalo u hořící střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech na jihovýchodě hlavního města. Před 8:00 hasiči oznámili, že se jim požár podařilo zdolat. Hašení vytopilo sedm pater kanceláří v jedné polovině budovy. Voda se dostala do rozvodů elektřiny, takže je budova bez proudu, bez připojení k internetu a systémům magistrátu i státní správy. Úřad je do odvolání uzavřen.
8. 4. 2026Aktualizováno8. 4. 2026

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na druhou část metra D

Pražský dopravní podnik (DPP) podepsal se sdružením vedeným firmou Subterra smlouvu na zakázku za zhruba třicet miliard korun bez DPH na stavbu druhého úseku metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory, sdělil mluvčí podniku Daniel Šabík. Antimonopolní úřad (ÚOHS) v úterý oznámil, že jeho předseda Petr Mlsna pravomocně zamítl rozklad stavební firmy Strabag, která požadovala zrušení výběru vítěze zakázky.
7. 4. 2026Aktualizováno7. 4. 2026

Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce

Sedm, šest a pět let vězení pražský městský soud uložil nepravomocně trojici nezletilých mladíků z Prahy kvůli loňskému pokusu o vraždu bezdomovce. Podle obžaloby se na útoku domluvili na sociální síti a dva z chlapců se pak nechali najmout na zbití mladého muže a způsobili mu těžkou újmu na zdraví. Nejstaršího z obžalovaných, který má ruské občanství, soud navíc potrestal pětiletým vyhoštěním z Česka. Podle soudkyně byly činy mimořádně brutální.
7. 4. 2026Aktualizováno7. 4. 2026

VideoBohnice jako první psychiatrická nemocnice v Česku zavedly paliativu

Pražské Bohnice jako první psychiatrická nemocnice v Česku zavedly paliativu – péči jinak běžnou u nevyléčitelných onkologických pacientů nebo na JIP. S vážnou duševní nemocí žije řada lidí dlouhé roky, diagnóza se prolíná s dalšími, a to všechno představuje pro bohnické zdravotníky novou výzvou. „Otevírají se tady s větší naléhavostí otázky, které se dotýkají lidské důstojnosti. Co vlastně můžeme dělat v jejich životě, aby byl přijatelně dobrý,“ přiblížil základní otázky primář oddělení podpůrné a paliativní péče Psychiatrické nemocnice Bohnice Ondřej Kopecký.
6. 4. 2026

Provoz metra na lince C přerušila asi na hodinu a půl srážka s člověkem

Provoz linky C metra v Praze přerušila v neděli dopoledne asi na jeden a půl hodiny v úseku Letňany – Nádraží Holešovice srážka soupravy s člověkem. Sražený na místě zemřel, uvedla mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová. Ve zmíněném úseku linky C nahradily metro autobusy a tramvaje.
5. 4. 2026Aktualizováno5. 4. 2026
Načítání...