Výtoňský most má trhliny. Dostane provizorní uhlíkové lamely


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Události v regionech: Výtoňský most má trhliny
Zdroj: ČT24

V konstrukci pražského výtoňského mostu se objevily trhliny. Podle odborníků bude provozuschopný už jen zhruba rok. Životnost by mu měla prodloužit instalace speciálních lamel s uhlíkovými vlákny. Železničáři mezitím chtějí dál jednat o tom, zda most opravit, jak loni rozhodl tehdejší ministr dopravy Martin Kupka (ODS), nebo ho nahradit novým.

„Vidíte rozsáhlou štěrbinovou korozi,“ ukázal člen monitorovací rady mostu Pavel Ryjáček z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Typické korozní poškození se podle něj nachází na celé mostní konstrukci. Největší problém je na diagonálách nosníků. Místy jsou prokorodované skrz, což oslabuje únosnost celého mostu. V hlavní konstrukci železničního mostu odhalila měření první trhlinu loni v říjnu, na mostovce byla podle Ryjáčka nalezena další.

I proto je provoz na mostě už delší dobu omezený. Vlaky tam mohou jezdit jen po jedné koleji rychlostí dvacet kilometrů za hodinu. „Pokud neuděláme žádný zásah, který by se měl provést v tomto roce, tak by konstrukce měla životnost řádově rok do uzavření provozu,“ poznamenal Ryjáček.

Stát ustoupil od záměru nahradit most na pražské Výtoni, má se rekonstruovat
Výtoňský železniční most

Technický stav mostu kontrolují odborníci z Kloknerova ústavu pomocí desítek měřičů. Navrhli opatření, které má životnost konstrukce prodloužit. „Dojde k instalaci takzvaných uhlíkových vláken, která se kladou do pryskyřice. Ta budou stabilizovat nejhorší poruchy na mostní konstrukci a redukovat napětí,“ popsal Ryjáček.

Rozhodnout chce Správa železnic do konce roku

Mezitím železničáři řeší, co bude s mostem dál. Bývalý ministr dopravy Kupka rozhodl o jeho rekonstrukci loni v září. Správa železnic tak musela ustoupit od původního záměru konstrukci nahradit. Na rekonstrukci, dostavbu dalšího mostu se třetí kolejí a zastávku na výtoňské straně řeky má být vypsána mezinárodní architektonická soutěž.

„Chceme do konce roku 2026 rozhodnout o finálním řešení a budeme o něm jednat jak s ministerstvem dopravy, tak i kultury. Zároveň se Státním fondem hmotných rezerv připravujeme zřízení mostního provizoria,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Provizorní jednokolejný most by mohl nahradit ten původní na konci roku 2028. Konstrukci výtoňského mostu mezitím plánují snést a opravit na břehu. Jak velkou část bude možné použít a jak velkou vyměnit, ale zatím není jasné.

Moderní normy most nesplňuje

Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) by byla rekonstrukce mostu velmi problematická a při požadavku životnosti konstrukce na dalších sto let až neřešitelná. „Z pohledu stavebního zákona bude oprava mostu klasifikována jako novostavba, pro kterou bude třeba splnit veškeré zákonné požadavky na povolení její realizace. Vzhledem k umístění mostu jmenujme zejména hygienické,“ uvedl v září po rozhodnutí tehdejšího ministra dopravy místopředseda představenstva ČKAIT a expert na mostní stavby Michal Drahorád. Dodal, že stávající most moderní normy jednoznačně nesplňuje.

O osudu železničního mostu na Výtoni se debatuje už deset let
Most na pražské Výtoni

„Z pohledu resortu dopravy je především klíčové, aby bylo i do budoucna zajištěno kapacitně odpovídající vlakové spojení obou břehů Vltavy, aby bylo schopné absorbovat požadavky dopravců a objednatelů veřejné dopravy,“ konstatoval mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. Po mostě denně projede zhruba 150 vlaků. V budoucnu přitom bude nutné navýšit kapacitu alespoň trojnásobně.

Železniční most na Výtoni byl zprovozněn 15. srpna 1872, tehdy byl jednokolejný. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil dvoukolejný most. Se svou historickou nýtovanou konstrukcí představuje podle odborníků významnou technickou kulturní památku v pražské památkové rezervaci. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě několik let výrazně omezený.

Výběr redakce

Kloboukem maskovali, jak s námi zachází, popsal propuštění politický vězeň

Kloboukem maskovali, jak s námi zachází, popsal propuštění politický vězeň

před 53 mminutami
Poslanci celý den rozebírají rozpočet. Vláda ho hájí, opozice tepe

Minutu po minutěPoslanci celý den rozebírají rozpočet. Vláda ho hájí, opozice tepe

06:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Novým evropským veřejným žalobcem za Česko byl jmenován Pavel Zeman

Novým evropským veřejným žalobcem za Česko byl jmenován Pavel Zeman

17:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Na západě Kanady zabila útočnice devět lidí a sebe

Na západě Kanady zabila útočnice devět lidí a sebe

03:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává trestným činem, rozhodl Ústavní soud

Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává trestným činem, rozhodl Ústavní soud

07:01Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Do muniční iniciativy je třeba sehnat 3,6 miliardy eur, uvedl zdroj z NATO

Do muniční iniciativy je třeba sehnat 3,6 miliardy eur, uvedl zdroj z NATO

před 3 hhodinami
Rusové zabili tři batolata a jejich otce u Charkova, těhotnou matku zranili

Rusové zabili tři batolata a jejich otce u Charkova, těhotnou matku zranili

09:28Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Americký úřad na několik hodin uzavřel letiště u hranic s Mexikem

Americký úřad na několik hodin uzavřel letiště u hranic s Mexikem

14:54Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Výtoňský most má trhliny. Dostane provizorní uhlíkové lamely

V konstrukci pražského výtoňského mostu se objevily trhliny. Podle odborníků bude provozuschopný už jen zhruba rok. Životnost by mu měla prodloužit instalace speciálních lamel s uhlíkovými vlákny. Železničáři mezitím chtějí dál jednat o tom, zda most opravit, jak loni rozhodl tehdejší ministr dopravy Martin Kupka (ODS), nebo ho nahradit novým.
před 32 mminutami

Soud potvrdil Hudečkovi více než milionové odškodné za ušlý zisk kvůli kauze Opencard

Pražský městský soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) zhruba 1,3 milionu korun jako odškodné od státu za ušlý zisk kvůli nezákonnému trestnímu stíhání v kauze Opencard. Odvolací senát potvrdil prvoinstanční verdikt, podle kterého by někdejší politik dostal tuto částku jako předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva. Tím by se potenciálně stal, kdyby nebyl obviněn. Rozhodnutí je pravomocné.
před 5 hhodinami

Nová aplikace PID Lítačka přinese řadu změn, fungovat by měla od příštího roku

Cílem připravované nové aplikace PID Lítačka je především zvýšení její stability a možnost hladkého rozšiřování o další funkce, což architektura nynější verze neumožňuje. Informovali o tom zástupci městské firmy Operátor ICT (OICT), která má vývoj na starosti. Nová aplikace by měla začít v ostrém provozu fungovat začátkem příštího roku a zatím přinese jen drobnější úpravy funkcí, další by měly následovat.
před 6 hhodinami

Výběr dodavatele na stavbu další části metra D byl v pořádku, uvedl úřad

Výběr dodavatele v zakázce na stavbu části pražského metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory byl v pořádku, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Výběr sdružení firem vedených společností Subterra napadla u ÚOHS firma Strabag. Rozhodnutí zatím není pravomocné, lze proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi.
včera v 10:28

Divadla vítají růst platů. Někteří zřizovatelé s tím nepočítali

Divadlům kvůli navýšení platů v kultuře chybí ve schválených rozpočtech na letošní rok miliony korun. Vláda chce pracovníkům v kultuře od dubna zvýšit platy o devět procent. Zřizovatelé, případně poskytovatelé dotací, s navýšením sice počítali, nikoli však v takovém rozsahu.
včera v 08:00

Města investují do obecních bytů, stále jich ale chybí až statisíce

Města a obce zpravidla v posledních letech staví nájemní byty. Někde tak samosprávy lákají určité profese, jinde má výstavba či rekonstrukce řešit bytovou nouzi či pomoci mladým rodinám nebo seniorům. Podle Mikoláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení stále chybí statisíce obecních bytů. Ceny nemovitostí a výše nájemného v Česku v posledních letech výrazně vzrostly, mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet.
9. 2. 2026

Policistovi za postřelení muže, který později zemřel, hrozí 16 let vězení

Obvinění z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti čelí policista, který podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) loni v srpnu postřelil v pražských Ďáblicích muže, jenž na ulici napadl manželku, kterou se snažil odtáhnout do bytu, a následně se v bytě sám zabarikádoval. Muž poté zemřel v nemocnici. O obvinění policisty, kterému v případě odsouzení hrozí až 16 let vězení, informovaly Novinky.cz. Podle webu obviněný zůstává ve službě u pražské policie, působí ale beze zbraně.
6. 2. 2026

Po kritice se změní způsob výměny svítidel v Praze. Mapa ukazuje jejich rozmístění

Při výměně veřejného osvětlení v Praze se mají nově standardně používat LED svítidla s teplotou světla na spodní hranici doporučené normy, která město dosud umisťovalo v rezidenčních čtvrtích, avizuje náměstek pražského primátora Michal Hroza (TOP 09). Jedná se o reakci na petici proti výměně teplých sodíkových výbojek za studenější LED svítidla. Petici projednával kontrolní výbor magistrátu, příští týden se jí bude zabývat také zastupitelstvo.
4. 2. 2026
Načítání...