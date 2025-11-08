Rekonstrukce pražské Invalidovny může začít. Chybí už jen pokyn ministerstva


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
2 minuty
Pražská Invalidovna se dočká rekonstrukce
Zdroj: ČT24

Obnova pražské Invalidovny s dostavbou moderní přístavby má začít v roce 2026. Projekt za více než dvě miliardy korun bude největší investiční akcí v historii Národního památkového ústavu. Ten má podporu nové vlády a nyní čeká už jen na souhlas ministerstva kultury, aby mohl vyhlásit tendr na dodavatele stavby. Veřejnosti by se Invalidovna mohla otevřít v roce 2030.

Areál o rozloze přes dvanáct tisíc metrů čtverečních sloužil v minulosti potřebám tisíců vojáků ve výslužbě. Původně měl být až devětkrát větší a patřit mezi nejrozsáhlejší invalidovny v Evropě. „Měla fungovat jako jakési samostatné město ve městě. Invalidé zde měli mít všechno, co k životu potřebovali – vlastní pekárnu, jatka, dokonce i pivovar,“ popsala koordinátorka Národního památkového ústavu Nikola Seidler.

Z původního záměru ale nakonec sešlo. „To je úplně stejné jako dnes, došly peníze. A císařský dvůr odmítal ze státního rozpočtu financovat invalidovnu,“ vysvětlila generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková.

V areálu žilo až patnáct set vysloužilců a platil zde vojenský režim. Dochovalo se například vězení pro neposlušné veterány či vojenská kaple. „V ubytovací jednotce bydlelo obvykle třicet válečných vysloužilců. Pokud měli manželku a děti, žili zde společně. Nahoře se nacházely meziprostory určené pro důstojníky, kteří měli za úkol dohlížet na své mužstvo, aby se tam nedělo nic, co by se dít nemělo,“ doplnila Seidler.

Invalidovna se po letech otevřela veřejnosti. Půl roku v ní budou kulturní akce
Invalidovna v Praze-Karlíně

Později sloužila Invalidovna jako muzeum, v budově také působil Vojenský ústřední archiv. Objekt však dlouhodobě chátral, jeho stav zhoršila také povodeň v roce 2002.

  • Invalidovna byla postavena v letech 1731 až 1737 jako útulek pro válečné vysloužilce. Vzorem stavitelům byla podobná budova v Paříži. Plány na výstavbu vypracoval slavný barokní stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer v roce 1730, jenže pro nedostatek peněz se podařila postavit pouze jedna devítina areálu. K ubytování válečných invalidů budova sloužila následující dvě století.
  • V posledních desetiletích barokní budova patřila armádě, své archivy v ní měly Vojenský historický ústav a Národní technické muzeum. Po poničení povodní a po přestěhování archivů armáda objekt označila za nepotřebný. Zájem o ni neprojevil ani jiný resort. Budova proto skončila u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
  • V roce 2016 chtěl stát budovu prodat v dražbě, minimální cena byla 638 milionů korun. Žádný zájemce se ale nepřihlásil. Poté o Invalidovnu projevil zájem Národní památkový ústav, barokní stavbu převzal v roce 2018, o rok dříve se objekt stal národní kulturní památkou.
  • Areál Invalidovny zahrnuje zastavěnou plochu a nádvoří o výměře přes 12 tisíc metrů čtverečních a zahrady, které mají rozlohu téměř 10 tisíc metrů čtverečních.
Barokní Invalidovna dostane do roku 2027 moderní křídla a rekonstrukci za téměř dvě miliardy
Rekonstrukce pražské Invalidovny (vizualizace podle návrhu architekta Petra Hájka)

Muzeum, sál i výukové centrum

Od roku 2018 je Invalidovna ve správě Národního památkového ústavu, který jí chce dát nové využití a znovu ji otevřít veřejnosti.

„Chceme ukázat, jak zde život probíhal. Celé východní křídlo bude zpřístupněno veřejnosti s expozicí věnovanou životu vojáků v Invalidovně i tématu azylu pro veterány,“ uvedla Goryczková.

Nové zkušebny a akustický sál v prostorách získá Pražský filharmonický sbor. Fasáda moderních přístaveb bude tvořena ocelovou konstrukcí se skleněným pláštěm. „Invalidovna je pro nás velmi významný strategický objekt. Plánujeme zde i další aktivity, například edukační a komunikační centrum,“ dodala Goryczková.

Největší investice NPÚ

K zahájení stavby tak chybí už jen souhlas ministerstva kultury. „Projekt obnovy Invalidovny máme zpracovaný, nyní čekáme na rozhodnutí zřizovatele, abychom mohli vyhlásit tendr na dodavatele. Věřím, že k tomu v nejbližší době dojde,“ doplnila ředitelka NPÚ.

Podle programového prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů má vzniknout víceletý finanční plán, z něhož chce kabinet hradit ochranu a obnovu památek či výstavbu nových kulturních zařízení. Dokument například slibuje dokončit rekonstrukci Nové scény Národního divadla v Praze, podpořit obnovu Invalidovny nebo dokončit Janáčkovo kulturní centrum v Brně.

Pražskou Invalidovnu převzali památkáři, do opravy investují miliardu
Interiéry Invalidovny

Národní památkový ústav v příštím roce plánuje investovat do památek ve své správě 733 milionů korun. Letos to bylo zhruba 800 milionů korun, pocházejících z evropských, národních i vlastních zdrojů. Pokud se podaří realizovat projekt obnovy pražské Invalidovny, největší investiční akci NPÚ, bude celková částka ještě vyšší.

Výběr redakce

Nejvyšší soud umožnil Trumpovi dočasně nevyplácet potravinovou pomoc

Nejvyšší soud umožnil Trumpovi dočasně nevyplácet potravinovou pomoc

před 3 hhodinami
Orbán: Maďarsko dostalo výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu

Orbán: Maďarsko dostalo výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Jako by se člověk ocitl v hrobě, popsala cely politická vězeňkyně v Bělorusku pro ČT

Jako by se člověk ocitl v hrobě, popsala cely politická vězeňkyně v Bělorusku pro ČT

před 9 hhodinami
Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala

Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala

před 9 hhodinami
Turecká prokuratura vydala zatykač na Netanjahua

Turecká prokuratura vydala zatykač na Netanjahua

před 11 hhodinami
Pochybení volební komise v Blansku neodhalil ani algoritmus

Pochybení volební komise v Blansku neodhalil ani algoritmus

před 11 hhodinami
Polské investice do obrany pomáhají i městům

Polské investice do obrany pomáhají i městům

před 11 hhodinami
Volba Okamury do čela sněmovny ukazuje, na jakém půdorysu vláda vzniká, míní Kupka

Volba Okamury do čela sněmovny ukazuje, na jakém půdorysu vláda vzniká, míní Kupka

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Rekonstrukce pražské Invalidovny může začít. Chybí už jen pokyn ministerstva

Obnova pražské Invalidovny s dostavbou moderní přístavby má začít v roce 2026. Projekt za více než dvě miliardy korun bude největší investiční akcí v historii Národního památkového ústavu. Ten má podporu nové vlády a nyní čeká už jen na souhlas ministerstva kultury, aby mohl vyhlásit tendr na dodavatele stavby. Veřejnosti by se Invalidovna mohla otevřít v roce 2030.
před 53 mminutami

O víkendu nepojede metro mezi hlavním nádražím a Vltavskou na lince C

Kvůli opravě stropní desky ve vestibulu stanice Florenc bude o víkendu omezený provoz pražského metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Nádraží Holešovice. Mezi hlavním nádražím a Vltavskou metro v sobotu a v neděli nepojede vůbec, na dvou navazujících úsecích bude fungovat kyvadlový provoz. Během výluky dělníci nainstalují ve vestibulu stanice posledních deset ze 131 nosníků do stropní konstrukce, která se opravuje od roku 2022.
před 7 hhodinami

Filmová Mezipatra přinesou queer témata do Prahy i Brna

V Praze a následně v Brně se opět uskuteční queer filmový festival Mezipatra. Letošním ročníkem, který startuje 6. listopadu, prostupují témata bezpečí a soudržnosti.
6. 11. 2025

Často zvedl hlas, ale měl obrovské znalosti, říká o Dukovi Graubner

Kardinálovi Dominiku Dukovi záleželo na budování vztahů se společností a také na výuce náboženství, řekl pražský arcibiskup Jan Graubner. Ocenil zároveň výsledek Dukova vyjednávání s prezidentem Václavem Klausem o katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Graubner vystřídal Duku v čele pražského arcibiskupství v červenci 2022. Na Duku vzpomínají i další církevní představitelé.
4. 11. 2025Aktualizováno4. 11. 2025

Kvůli poruše napájení nejezdila linka metra B v úseku Florenc – Černý most

Kvůli poruše trakčního vedení v úterý ráno téměř dvě hodiny nejezdilo pražské metro na lince B v úseku Florenc – Černý most, oznámil pražský dopravní podnik. Dopravce jako náhradu prodloužil některé linky autobusů z Černého Mostu na Lehovec a odtud posílil provoz tramvají do centra.
4. 11. 2025Aktualizováno4. 11. 2025

Pomáhají i po smrti. Medici v Brně poděkovali dárcům těl

Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity odhalil na brněnském Ústředním hřbitově památník dárcům těl. O jeho vznik se zasloužili samotní studenti fakulty. Památník bude zároveň sloužit i jako vsypová hrobka. Počet lidí, kteří se rozhodnou věnovat své tělo vědě, v posledních letech roste.
3. 11. 2025Aktualizováno3. 11. 2025

Žloutenkou A se letos nakazilo nejvíc lidí od sametové revoluce

V České republice se od začátku roku žloutenkou typu A nakazilo 2374 lidí, což je nejvíc od roku 1989. V Praze lékaři za poslední týden nahlásili 71 nových případů, od začátku roku jich je v metropoli 1010, informovala mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batók. Za celý loňský rok bylo nemocných v Praze 37.
3. 11. 2025Aktualizováno3. 11. 2025

Policie při zásahu v centrále VZP zadržela 19 lidí

Policie při pondělním zásahu v pražské centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) zadržela devatenáct lidí. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se týká veřejných zakázek, u kterých je zadavatelem zejména VZP, uvedlo na webu Vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.
3. 11. 2025Aktualizováno3. 11. 2025
Načítání...