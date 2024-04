ČEZ plánuje v Dětmarovicích nízkoemisní teplárnu za dvě miliardy

Společnost ČEZ postaví v Dětmarovicích na Karvinsku nízkoemisní teplárnu za dvě miliardy korun. Jejími hlavními zdroji budou biomasová kotelna o výkonu osm megawattů a dvě kogenerační jednotky o celkovém výkonu 20 megawattů. Hotova má být v roce 2026, řekli zástupci skupiny. Do roku 2040 chce ČEZ v Moravskoslezském kraji investovat desítky miliard korun, hodlá rozvíjet i malé modulární reaktory, obnovitelné zdroje a baterie.

Na přeměně uhelné elektrárny v Dětmarovicích v moderní nízkoemisní zdroj tepla pracuje ČEZ několik let. Předloni tam zahájil zkušební provoz první ze dvou nových plynových kotelen, které mají v budoucnu plnit roli záložních a špičkových zdrojů. Má výkon 18 megawattů.

„Budou tu biomasové kotelny, kogenerační jednotky, plynové kotelny. Tento energetický mix zajistí nejefektivnější dodávku tepla. Pro nás je to důležitý prvek z hlediska nízkoenergetického tepla a dodávek pro občany Bohumína a Orlové. Hotovo bude nejpozději v roce 2026,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Teplárenská Rostislav Díža.

„V Dětmarovicích připravujeme projekt malého modulárního reaktoru a v regionu také postupně budujeme solární a větrné elektrárny. Tyto naše projekty by měly pomoct zajistit dlouhodobě konkurenceschopnou cenu energií pro všechny,“ uvedl Cyrani.

V Temelíně by mohl stát první malý modulární reaktor v Česku

Skupina ČEZ zaměstnává v Moravskoslezském kraji více než dva tisíce lidí. Elektrárna Dětmarovice je největší klasickou uhelnou elektrárnou na Moravě a ve Slezsku. V provozu je od roku 1975, s výkonem 800 megawattů byla nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku. Kromě dodávky elektřiny do sítě zajišťuje teplo a teplou vodu přibližně pro 38 tisíc obyvatel Orlové a Bohumína.

Zástupci obou měst a ČEZu dnes podepsali dlouhodobé smlouvy o odběru tepla z nových zdrojů nejméně do roku 2040. V Bohumíně odebírá dálkové teplo z Dětmarovic zhruba 5800 domácností, v Orlové jich je téměř devět tisíc.

„Zachování dodávek z nových ekologičtějších Dětmarovic je pro nás klíčové. Jsem ráda, že díky dohodě s ČEZem zachováme výhody centrálního zásobování teplem na další desítky let pro co největší počet našich občanů,“ uvedla orlovská starostka Lenka Brzyszkowská (ANO).

Zmizí chladicí věže, komíny i některé budovy

Ředitel Elektrárny Dětmarovice Martin Hančar řekl, že ještě není stanoveno, kdy elektrárna skončí se spalováním uhlí, ale uhelné bloky budou určitě v provozu ještě i příští topnou sezonu. Po vyřazení z provozu bude zařízení čekat demolice.

„Ta se bude týkat chladicích věží, komínů, provozních budov, jako je kotelna, strojovna, chemická úpravna vody a tak dále. Předpokládáme, že by zůstala asi správní budova. Ten proces bude trvat několik let. Po likvidaci bude terén připraven k realizaci nové investice, nové technologie, ať už to bude možný paroplyn anebo malý modulární reaktor. Pracujeme s oběma těmito scénáři,“ řekl Hančar.