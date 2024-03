V Temelíně by mohl stát první malý modulární reaktor v Česku

Malé modulární reaktory jako součást budoucnosti energetiky. Společnost ČEZ chce mít do konce tohoto roku jasno o firmě, která v Česku postaví vůbec první takové zařízení. Plánuje, že v Temelíně by měl menší reaktor stát v polovině třicátých let.

V menších reaktorech vidí odborníci řadu výhod. Proti nim ale stojí fakt, že žádný relevantní projekt zatím neexistuje. „Potřebujete dát dohromady menší obnos pro investici, výstavba bude podstatně kratší. Je snaha tu elektrárnu mít míň komplikovanou,“ popsal Duspiva.

V Česku by menší jaderné zdroje mohly postupně nahrazovat uhelné elektrárny. Společnost ČEZ by ráda do konce roku 2045 postavila malé reaktory o výkonu až 3000 megawattů. Vláda s jejich výstavbou počítá i ve Státní energetické koncepci. „Pracujeme na rozvoji malých modulárních reaktorů. Hledáme cesty, jak to všechno do budoucna financovat,“ sdělil premiér Petr Fiala (ODS).

Kolik to bude stát?

Na kolik vyjdou, ale zatím není známé. Společnost ČEZ dříve uzavřela memoranda o spolupráci na takových zdrojích celkem se sedmi společnostmi. „Teď jsme to zúžili na tři nejvýznamnější, u kterých máme pocit, že jsou ve vývoji nejdál, s těmi jednáme,“ řekl generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.

Projekty firem se liší, a to jak ve výkonu, tak v technologii. Jasné je jedno, stihnout postavit reaktor do poloviny 30. let je ambiciózní plán.

„Rok 2032 je možný. Je to velmi ambiciózní. Myslím, že se na tom všichni v průmyslu shodnou, ale bude to vyžadovat spoustu spolupráce a určitě silné partnerství se všemi zúčastněnými stranami,“ konstatovala viceprezidentka pro malé modulární reaktory ze severoamerické společnosti Westinghouse Rita Baranwal.