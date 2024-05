České Švýcarsko se opět zelená. Popel po požáru slouží mladým stromkům jako hnojivo

Největší lesní požár v historii země zničil řadu mezi turisty oblíbených lokalit. Například v Pravčickém údolí bylo v době požáru až tisíc stupňů Celsia. „Požár na tomto místě obzvlášť řádil, vzniklo tady takové epicentrum, jedno z ohnisek požáru,“ řekl střážce národního parku Václav Sojka.

I na tomto místě už ale dnes rostou nové stromy. Některé mladé břízy už mají přes metr a půl. Vyrůstají na zbytcích svých zpopelněných předchůdců. „Je to velice dobře prohnojené přirozeným hnojivem, a to popelem, který vnikl během požáru. Je vidět, jak to těm břízám prospívá, jak se jim tady daří,“ uvedl Sojka.