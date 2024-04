Vědci sledují pohyb jelenů v Českosaském Švýcarsku. Zjišťují, jak moc ničí stromy vysazené po požáru

„Potřebujeme mít co nejpřesnější informace o tom, jaké jsou početní stavy jelení zvěře, protože to je jeden z hlavních faktorů, který ovlivňuje dorůstání lesa. Ta data využijeme při přípravě plánů lovu tak, abychom nelovili ani moc, ani málo,“ uvedl mluvčí národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

K redukci jelenů by mohli pomoci i vlci, kteří se do parku vrátili po více než sto letech. „Odhadnout vliv vlka na chování jelenů je také jedním z úkolů tohoto projektu,“ doplnil Ježek.

Také pro národní park České Švýcarsko jde o velmi důležitý výzkum. „Ta data jsou pro nás velice zásadní. Například kolik toho ti vlci u nás uloví, protože o co víc uloví vlk, o to méně musíme lovit my,“ vysvětlil Salov. Data by měli vědci sbírat až do příštího roku.