Bělica chce pomoc armády v kraji až do konce listopadu

ČT24,

ČTK

, pes

před 25 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Brífink krizového štábu Moravskoslezského kraje (zdroj: ČT24)

Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO) požádá o prodloužení působení armády po záplavách do konce listopadu. Je třeba dvacet provizorních mostů, stojí zatím dva. Vláda ve čtvrtek prodloužila na žádost hejtmanů stav nebezpečí v obcích nejvíc postižených povodněmi. V Moravskoslezském kraji do 13. listopadu, v Olomouckém do 12. listopadu.

Aktuálně je v Moravskoslezském kraji nasazeno podle hejtmana 526 vojáků a 156 kusů techniky, armáda postavila dva mosty v Nových Heřminovech a Holčovicích na Bruntálsku. Další most ve Vraclávku, což je místní část obce Hošťálkovy na Bruntálsku, se staví. Požadavek je na dvacet mostů. „Krajský krizový štáb přijal usnesení a já budu žádat na základě tohoto usnesení paní ministryni (obrany Janu Černochovou) o prodloužení působení armády do konce listopadu, a to především z důvodu stavby mostních provizorií,“ řekl Bělica. Termín prodloužení do konce listopadu krizový štáb podle něj stanovil s ohledem na to, že armáda je schopná postavit zhruba tři mosty za týden.

Nebezpečná skládka v Bohumíně Krizový štáb Moravskoslezského kraje také vyzval ministerstvo životního prostředí k urychlenému řešení nelegální skládky odpadů v Bohumíně. „Povodeň tam zhoršila situaci,“ řekl hejtman. Výsledek kontroly České inspekce životního prostředí ale zatím podle hejtmana není známý. Je to záležitost z roku 2019, podle dřívějších informací je tam nelegálně uloženo sto padesát tisíc litrů nebezpečného odpadu. „Jedná se o přeshraniční odpad. S polskou stranou se to řeší už delší dobu,“ dodal. Konzultace o dotačních a sanačních programech s vládou jsou podle Bělici potřebné, protože starostové postižených obcí si stěžují na velkou administrativní zátěž. „Programy by se měly lépe koordinovat s potřebami obcí,“ poznamenal hejtman. Bělica uvedl, že podle hygieniků v kraji nejsou epidemická ohniska, zaznamenali zatím tři případy leptospirózy, takzvané krysí nemoci, a jeden případ průjmového onemocnění kryptosporidióza. Požadavky od starostů na testování vody ze studní hygienici postupně vyřizují.

Zatím třicet osm zbouraných domů Zbouráno bylo v kraji kvůli následkům povodní zatím třicet osm domů. „Čísla se budou měnit, práce statiků je zhruba v polovině,“ nastínil hejtman. Podle informací od společnosti Gasnet jsou obnovené dodávky plynu v celém kraji s výjimkou 168 míst v Holčovicích a místní části Hynčice v Městě Albrechtice na Bruntálsku. Zásobování domova seniorů v Holčovicích zajistí mobilní zásobník kapalného zemního plynu. Ředitel krajské policie Tomáš Kužel uvedl, že dodávky elektřiny jsou na Bruntálsku po povodni plnohodnotně obnovené s výjimkou obce Nové Heřminovy, kde elektřinu zajišťují generátory. Připomněl, že příští týden začnou práce na provizorním přemostění řeky Opavy v opavské Ratibořské ulici, kde most na silnici první třídy nevratně poškodila povodeň. „Práce by měly trvat deset až čtrnáct dnů, poté by měl být tento most v provozu i pro normální dopravu bez omezení tonáže,“ řekl.