Teploty v tuzemsku tento týden zůstanou většinou blízko tropické třicítce. V pondělí bude až 29 stupňů Celsia. Od úterka se sice hlavně na západě země výrazně ochladí, ale od čtvrtka do konce týdne už bude zase až 27 stupňů, vyplývá z pondělní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Vesměs bude polojasno s přeháňkami, objevit se ale mohou i bouřky.
Začátek září bude teplý, ukazuje předpověď
V předchozím týdnu se teploty pohybovaly kolem 30 stupňů, ve čtvrtek dokonce na několika místech vystoupaly nad 33 stupňů Celsia. V tomto týdnu sice meteorologové neočekávají tropické hodnoty, ale po většinu dní se jim budou odpolední maxima přibližovat.
Největší horko bude dle předpovědi hned v pondělí, a to 24 až 29 stupňů. „Bude tedy tepleji, než je pro tuto roční dobu obvyklé, k rekordům ale budeme mít daleko. Prvenství si totiž s přehledem drží 1. září 2015, kdy se maxima pohybovala i kolem 35 stupňů Celsia,“ informoval ČHMÚ. Bude jasno až polojasno, na severovýchodě přechodně oblačno. K večeru začne v západní polovině Čech přibývat oblačnosti a místy se objeví přeháňky.
Na úterý předpovídá ČHMÚ pro východ Česka ještě teploty až 28 stupňů, ale na západě se maximální denní teplota propadne možná až k sedmnácti stupňům. Obloha se zatáhne a od západu začne postupovat déšť s příležitostnými bouřkami. Ve středu se potom asi ochladí i na východě republiky, takže v celé zemi bude 20 až 25 stupňů. Bude oblačno až polojasno s deštěm, ale postupně budou srážky ustávat.
Od čtvrtka až do konce týdne pak bude podle předpovědi 22 až 27 stupňů. Bude jasno až polojasno a ojediněle se budou dál objevovat přeháňky, případně i bouřky. „V pátek se začne v prostoru střední Evropy vlnit studená fronta a její přesný postup přes naše území není zatím zcela jasný. Počasí v pátek a na víkend je tedy zatím zatíženo výraznější nejistotou. Jisté ale je, že výrazné ochlazení fronta nepřinese. Počasí by mělo být i nadále nad průměrem,“ avizoval ČHMÚ.