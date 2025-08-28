Podle mnohých bylo letos zdánlivě chladné a deštivé léto. Data meteorologů ale ukazují, že studené dny střídaly ty mimořádně horké s teplotami výrazně přes třicet stupňů Celsia, které se dříve v tuzemsku objevovaly jen výjimečně. V průměru Česko po dlouhé době zažilo normální léto. Celkově také napršelo tolik, kolik je obvyklé. Srpen byl ale sušší než červenec, kvůli delšímu období bez deště uschly některé louky i stromy a vysychaly i řeky a přehrady. Výrazné zlepšení hydrologického sucha je však podle expertů zatím v nedohlednu.
S výkyvy, v průměru bylo ale léto v normě
9 minut
15 minut