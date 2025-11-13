Na řadě stanic v Česku padaly teplotní rekordy


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK, Český hydrometeorologický ústav

Kvůli silné inverzi ve čtvrtek na řadě stanic zejména na Šumavě či v závětří Jeseníků padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Kašperských Horách na Klatovsku, kde naměřili 20,6 stupně Celsia, jen o desetinu stupně méně hlásila stanice Pohoří na Šumavě v Novohradských horách. Český hydrometeorologický ústav to ve čtvrtek večer uvedl na sociální síti.

„Dnešní (čtvrteční) maximální teploty na řadě stanic na Šumavě, v Pošumaví a v závětří Jeseníků překonaly teplotní rekordy. Příčinou teplotních rekordů byl příliv velmi teplého a suchého vzduchu do vyšších a horských poloh, který způsobil nad Českem silnou teplotní inverzi,“ napsali meteorologové.

V Kašperských Horách pokořili dosavadní maximum z roku 1996, které bylo 15,8 stupně Celsia. V Pohoří na Šumavě v Novohradských horách, kde teploměr ukázal 20,5 stupně, padl rekord z roku 2015 s hodnotou 14,1 stupně.

Přes devatenáct stupňů ve čtvrtek naměřily stanice Zlaté Hory v Jeseníkách a Kvilda-Perla a Horská Kvilda na Šumavě, ve Volarech bylo rovných devatenáct stupňů. Nový rekord pro 13. listopad má 36 z celkem 272 stanic v zemi, a to hlavně v Jihočeském kraji.

Inverzní počasí panuje v Česku od poloviny týdne. Zatímco v horských oblastech je slunečno a teploty stoupají přes patnáct stupňů, v nížinách, kde se drží mlhy a nízká oblačnost, se dostávají jen několik stupňů nad nulu. Podobný ráz počasí vydrží ještě v pátek, o víkendu se teploty sjednotí a budou se pohybovat od sedmi do dvanácti stupňů Celsia. V pondělí dorazí do Česka studená fronta a výrazné ochlazení. Sněžit může postupně i v polohách nad 400 metrů nad mořem.

Výběr redakce

Vyjádření po jednání ANO, SPD a Motoristů

ŽivěVyjádření po jednání ANO, SPD a Motoristů

20:42Aktualizovánopřed 16 mminutami
Na Nymbursku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky

Na Nymbursku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky

17:50Aktualizovánopřed 29 mminutami
„Ztráta je obrovská.“ Francie si připomněla deset let od teroru

„Ztráta je obrovská.“ Francie si připomněla deset let od teroru

11:31Aktualizovánopřed 31 mminutami
Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040

11:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Židovští osadníci zapálili na Západním břehu mešitu, uvedli místní

Židovští osadníci zapálili na Západním břehu mešitu, uvedli místní

14:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Venezuela rozmístila tisíce raket, ruské zbraně ale na USA nestačí

Venezuela rozmístila tisíce raket, ruské zbraně ale na USA nestačí

před 3 hhodinami
ČNB nakoupila testovací portfolio digitálních aktiv za milion dolarů

ČNB nakoupila testovací portfolio digitálních aktiv za milion dolarů

13:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Cla na levné balíky z Číny budou již příští rok, rozhodli ministři EU

Cla na levné balíky z Číny budou již příští rok, rozhodli ministři EU

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Na řadě stanic v Česku padaly teplotní rekordy

Kvůli silné inverzi ve čtvrtek na řadě stanic zejména na Šumavě či v závětří Jeseníků padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Kašperských Horách na Klatovsku, kde naměřili 20,6 stupně Celsia, jen o desetinu stupně méně hlásila stanice Pohoří na Šumavě v Novohradských horách. Český hydrometeorologický ústav to ve čtvrtek večer uvedl na sociální síti.
před 31 mminutami

O víkendu může sněžit, od pondělí v noci mrznout

Ve čtvrtek a v pátek bude v Česku většinou polojasno s minimem srážek a teplotami i přes patnáct stupňů Celsia. Chladněji bude v místech s mlhami a nízkou oblačností. O víkendu srážek přibyde a začne se ochlazovat, od pondělí může v noci mrznout a sněžit může už nejen na horách, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 13 hhodinami

V Česku byla vidět polární záře, šanci slibuje i další noc

Na mnoha místech nad Českem byla v noci na středu vidět poměrně výrazná polární záře. Dobrou viditelnost způsobila kombinace sluneční aktivity a dobrých meteorologických podmínek.
včera v 09:24

Supertajfun se přehnal přes Filipíny. Zesláblý táhne k Tchaj-wanu

Supertajfun Fung-wong, který se v neděli přehnal přes Filipíny, si v této asijské zemi dosud vyžádal čtyři životy, píše agentura AP. Živel způsobil bleskové záplavy, sesuvy půdy a výpadky dodávek elektřiny v zasažených provinciích. Kvůli supertajfunu bylo na Filipínách evakuováno přes 1,4 milionu lidí. Podle meteorologů bouře zeslábla a přesouvá se na severozápad směrem k Tchaj-wanu.
10. 11. 2025

Poprvé v této sezoně výrazněji sněžilo i mimo hory

Poprvé v této zimní sezoně v Česku výrazněji sněžilo i mimo pohraniční horské oblasti, ve výškách už kolem pěti set metrů nad mořem. V Brdech, které se rozkládají na území Plzeňského a Středočeského kraje, napadlo přes noc až pět centimetrů sněhu, uvedl ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Do terénu musely vyrazit sypače, řidiči projíždějící touto oblastí by měli být maximálně opatrní. Při teplotách kolem nuly ale bude sníh rychle mizet.
9. 11. 2025

„Žádný kout planety nezůstane nedotčen.“ Summit v Brazílii se zabývá klimatem

V brazilském městě Belém začal ve čtvrtek dvoudenní summit před klimatickou konferencí OSN COP30, která se tam bude konat od 10. do 21. listopadu. Šéf OSN António Guterres na úvod summitu vyzval zejména bohaté země k rychlejším a účinnějším krokům proti globálnímu oteplování. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva při zahájení summitu vyzval k tomu, aby se méně peněz dávalo na války a více na ochranu životního prostředí.
7. 11. 2025

Rok 2025 bude podle WMO druhý nebo třetí nejteplejší v dějinách měření

Řada minulých let patřila k těm nejteplejším za dobu, co se provádí měření. Série výjimečných teplot pokračovala i v roce 2025, který bude podle zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) o stavu globálního klimatu druhým nebo třetím nejteplejším rokem v historii.
6. 11. 2025

Česko zalehla mlha. Meteorolog vysvětluje proč

„Jasno až polojasno, zpočátku místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se ojediněle udrží do odpoledních hodin.“ Tak zní často předpověď počasí v tomto týdnu pro české území. Proč se nad tuzemskem právě v této době usadila mlha jako z hororu od Stephena Kinga?
6. 11. 2025
Načítání...