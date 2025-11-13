Na řadě stanic v Česku padaly teplotní rekordy

Kvůli silné inverzi ve čtvrtek na řadě stanic zejména na Šumavě či v závětří Jeseníků padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Kašperských Horách na Klatovsku, kde naměřili 20,6 stupně Celsia, jen o desetinu stupně méně hlásila stanice Pohoří na Šumavě v Novohradských horách. Český hydrometeorologický ústav to ve čtvrtek večer uvedl na sociální síti.
„Dnešní (čtvrteční) maximální teploty na řadě stanic na Šumavě, v Pošumaví a v závětří Jeseníků překonaly teplotní rekordy. Příčinou teplotních rekordů byl příliv velmi teplého a suchého vzduchu do vyšších a horských poloh, který způsobil nad Českem silnou teplotní inverzi,“ napsali meteorologové.
V Kašperských Horách pokořili dosavadní maximum z roku 1996, které bylo 15,8 stupně Celsia. V Pohoří na Šumavě v Novohradských horách, kde teploměr ukázal 20,5 stupně, padl rekord z roku 2015 s hodnotou 14,1 stupně.
Přes devatenáct stupňů ve čtvrtek naměřily stanice Zlaté Hory v Jeseníkách a Kvilda-Perla a Horská Kvilda na Šumavě, ve Volarech bylo rovných devatenáct stupňů. Nový rekord pro 13. listopad má 36 z celkem 272 stanic v zemi, a to hlavně v Jihočeském kraji.
Inverzní počasí panuje v Česku od poloviny týdne. Zatímco v horských oblastech je slunečno a teploty stoupají přes patnáct stupňů, v nížinách, kde se drží mlhy a nízká oblačnost, se dostávají jen několik stupňů nad nulu. Podobný ráz počasí vydrží ještě v pátek, o víkendu se teploty sjednotí a budou se pohybovat od sedmi do dvanácti stupňů Celsia. V pondělí dorazí do Česka studená fronta a výrazné ochlazení. Sněžit může postupně i v polohách nad 400 metrů nad mořem.