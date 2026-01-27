SOUHRN: Zásadní události úterý 27. ledna


před 43 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 27. ledna 2026.

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

Prezident Petr Pavel na mimořádném brífinku prohlásil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Policie obdržela od kanceláře prezidenta republiky podnět k prošetření obsahu textových zpráv. Pavel zprávy postoupí také právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat
Mimořádný brífink prezidenta Petra Pavla
Reakce Petra Macinky
Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé)
Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra
Petr Macinka
Poslanci řešili především Macinkovy zprávy Pavlovi
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)
Právníci se domnívají, že Macinka nespáchal zprávami Hradu trestný čin
Předseda Motoristů Petr Macinka
Projev nezralosti a politické arogance, míní o Macinkovi Žantovský
Petr Macinka


EU a Indie uzavřely obří obchodní dohodu

Indický premiér Nárendra Módí a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámili v úterý ráno uzavření přelomové obchodní dohody mezi Indií a Evropskou unií. Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází téměř po dvou desetiletích přerušovaných jednání a v době, kdy se obě strany snaží snížit závislost na proměnlivých vztazích se Spojenými státy, připomínají agentury.

EU a Indie uzavřely obří obchodní dohodu
Indický premiér Nárendra Módí vítá předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou


Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

Pro bezpečný provoz elektrické sítě v Česku je nutné dočasně zachovat dva ze čtyř výrobních bloků elektrárny Chvaletice. Vyplývá to z analýzy provozovatele přenosové soustavy ČEPS, která vyhodnotila dopady plánovaného ukončení provozu tří ze čtyř elektráren skupiny Sev.en. Důvodem zachování dvou bloků elektrárny Chvaletice je mimo jiné obnova soustavy po blackoutu z loňského července. Naopak Elektrárna Počerady a uhelná část teplárny Kladno mohou výrobu ukončit.

Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS
Elektrárna Chvaletice


Terénní velitel ICE byl dle médií odvolán. Washington to popírá

Gregory Bovino byl odvolán z funkce velitele v terénu americké pohraniční stráže a odvelen do Kalifornie. Tam by měl brzy odejít do důchodu. S odvoláním na server Atlantic a úředníky to napsala agentura Reuters. Jde o reakci na sobotní zastřelení 37letého zdravotníka Alexe Prettiho federálním agentem. Bovino o incidentu šířil tvrzení, která vyvrátili svědci. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti odvolání popřelo.

Terénní velitel ICE byl dle médií odvolán. Washington to popírá
Gregory Bovino v Minneapolisu
Agenti ICE budou na olympiádě v Miláně
Agenti ICE v Minneapolisu, ilustrační snímek


Připomínka 81. výročí osvobození vězňů koncentračního tábora v Osvětimi

Kvůli holocaustu se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) po válce budoval svět založený na dodržování pravidel, která snižují riziko dalších válek a genocidy. Je odpovědností každého přispět k tomu, aby tato pravidla platila i v současném světě, uvedl Vystrčil při vzpomínkovém setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu. Lovosická radnice odhalila památník obětem na místě bývalé synagogy. Vzpomínkové akce se konají i ve světě, například v Berlíně nebo Osvětimi.

Svět založený na pravidlech snižuje riziko konfliktů, řekl Vystrčil při připomínce obětí holocaustu
Miloš Vystrčil
Příběh Josefa Salomonoviče
Lžička mu pomohla přežít. Salomonovič prošel Osvětimí i Stutthofem
Josef Salomonovič


Počet lidí žijících v extrémním horku se do roku 2050 může zásadně zvýšit, varuje studie

Nová studie Oxfordské univerzity zjistila, že lidí, kteří budou čelit extrémním teplotám, bude do roku 2050 už 41 procent, pokud globální oteplení dosáhne dvou stupňů. A to je scénář, který klimatologové považují za stále pravděpodobnější.

Počet lidí žijících v extrémním horku se do roku 2050 může zásadně zvýšit, varuje studie
Ilustrační foto

