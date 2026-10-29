SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 29. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 29. října 2026.
Dnipro hlásí řadu mrtvých. Rusko tvrdí, že čelilo masivnímu úderu
Ruský dronový útok na železniční stanici v Dnipru zabil čtrnáct lidí a dalších čtrnáct zranil, oznámil náčelník správy ukrajinské Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Ukrajina v noci zasáhla dronovými útoky chemické závody v Baškortostánu a Tulské oblasti, včetně továren spojených s ruským vojenským průmyslem, píše server Kyiv Post. Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana zničila přes noc rekordních 1214 ukrajinských dronů, na řadě letišť v zemi včetně Moskvy byl přechodně omezen provoz. Kyjev situaci zatím nekomentoval a tvrzení ruských úřadů nelze nezávisle ověřit.
Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 74
Počet obětí středeční srážky vlaků v centrální části Španělska v provincii Toledo vzrostl na 74, napsala ve čtvrtek agentura AFP s odkazem na španělské ministerstvo dopravy. Předseda vlády v regionu, kde se neštěstí stalo, Emiliano García-Page, již dříve uvedl, že v nemocnicích zůstává pět desítek ze 110 hospitalizovaných po nehodě. Ve Španělsku začal třídenní státní smutek, v poledne lidé uctili oběti tragédie minutou ticha.
Izraelská policie odmítla tvrzení o krádeži voleb arabskými stranami, píše ToI
Izraelská policie rozporuje tvrzení strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua, že strany izraelských Arabů ukradly volby, píše server The Times of Israel (ToI). Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir ve čtvrtek přesto na síti X vyzval k zatčení vůdců arabských stran, které nařkl z přijetí peněz z Kataru. V úterý se v Izraeli konaly parlamentní volby do 120členného Knesetu, v nichž žádný blok nezískal většinu.
„Významný milník ve vztazích.“ Vlády Česka a Maďarska poprvé zasedaly společně
V pražské Kramářově vile ve čtvrtek poprvé společně jednaly tuzemská a maďarská vláda. Mezivládní konzultace využili k bilaterální schůzce premiéři Andrej Babiš (ANO) a Péter Magyar, separátní jednání se svými protějšky měli na programu i další ministři. Podle Babiše čtvrteční setkání představuje „významný milník ve vzájemných vztazích“. Jednání označil za přínosné a konkrétní. Oznámil také, že Česko a Maďarsko budou usilovat o finance z evropského rozpočtu na příštích sedm let na budování vysokorychlostních tratí.
KHNP se nedohodla na smlouvě na stavební práce v Dukovanech
Korejská společnost KHNP ukončila jednání o smlouvě na stavební práce na projektu nových jaderných bloků v Dukovanech s konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility, a to bez dohody. Důvodem jsou podle KHNP rozdílné postoje k zásadním podmínkám. Korejci nyní zváží další kroky. Zda krach jednání nějak ohrozí harmonogram nebo cenu stavby, firma zatím neuvedla.
ANO přišlo o své zastupitele v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení
Hnutí ANO přišlo po Semilech o své městské zastupitele také v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení. Zároveň zanikla místní buňka ANO v Turnově. Lídr turnovské kandidátky ANO Jaroslav Knížek (dříve ANO) to ve čtvrtek zdůvodnil tím, že nechtějí být zatížení celostátní politikou. ANO získalo v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu Turnova čtyři mandáty, ve volbách skončilo třetí. Místopředseda ANO Karel Havlíček uvedl, že výraznější úbytek členů hnutí neeviduje, jejich počet se naopak meziročně zvýšil.
Kvůli nálezu ostatků v Postoloprtech zahájila policie úkony trestního řízení
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zahájil úkony trestního řízení kvůli nálezu lidských ostatků v areálu bývalých kasáren v Postoloprtech na Lounsku. Věc prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy podle starého trestního zákona. Policejní orgán se zatím zabývá nálezem části jedné končetiny, řekla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.
V Moldavsku se po rozsáhlém kyberútoku sejde Národní bezpečnostní rada
Moldavská Národní bezpečnostní rada se v nejbližších dnech sejde kvůli rozsáhlému kyberútoku na vládní informační systémy. S odkazem na středeční oznámení prezidentské kanceláře o tom informovala v noci na čtvrtek agentura AFP. Útok se podle moldavské Agentury pro elektronickou veřejnou správu (AGE) odehrál v období od 19. do 23. října.
Černobylští psi mají geny adaptované na „konec světa“, popsala studie
Přestože krajina u černobylské jaderné elektrárny může působit jako po apokalypse, dokázaly ji osídlit psí smečky. Vědci teď popsali, jak to zvířata zvládla a jak se to projevuje v jejich genech.