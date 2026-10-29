SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 29. října


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 29. října 2026.

Dnipro hlásí řadu mrtvých. Rusko tvrdí, že čelilo masivnímu úderu

Ruský dronový útok na železniční stanici v Dnipru zabil čtrnáct lidí a dalších čtrnáct zranil, oznámil náčelník správy ukrajinské Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Ukrajina v noci zasáhla dronovými útoky chemické závody v Baškortostánu a Tulské oblasti, včetně továren spojených s ruským vojenským průmyslem, píše server Kyiv Post. Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana zničila přes noc rekordních 1214 ukrajinských dronů, na řadě letišť v zemi včetně Moskvy byl přechodně omezen provoz. Kyjev situaci zatím nekomentoval a tvrzení ruských úřadů nelze nezávisle ověřit.

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Dnipro hlásí řadu mrtvých. Rusko tvrdí, že čelilo masivnímu úderu
Následky ruského útoku na Dnipro (29. 10. 2026)


Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 74

Počet obětí středeční srážky vlaků v centrální části Španělska v provincii Toledo vzrostl na 74, napsala ve čtvrtek agentura AFP s odkazem na španělské ministerstvo dopravy. Předseda vlády v regionu, kde se neštěstí stalo, Emiliano García-Page, již dříve uvedl, že v nemocnicích zůstává pět desítek ze 110 hospitalizovaných po nehodě. Ve Španělsku začal třídenní státní smutek, v poledne lidé uctili oběti tragédie minutou ticha.

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Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 74
Obyvatelé Sevilly uctili na nádraží Santa Justa památku obětí vlakového neštěstí


Izraelská policie odmítla tvrzení o krádeži voleb arabskými stranami, píše ToI

Izraelská policie rozporuje tvrzení strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua, že strany izraelských Arabů ukradly volby, píše server The Times of Israel (ToI). Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir ve čtvrtek přesto na síti X vyzval k zatčení vůdců arabských stran, které nařkl z přijetí peněz z Kataru. V úterý se v Izraeli konaly parlamentní volby do 120členného Knesetu, v nichž žádný blok nezískal většinu.

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Izraelská policie odmítla tvrzení o krádeži voleb arabskými stranami, píše ToI
Povolební nálada ve štábu Likudu, 28. října 2026


„Významný milník ve vztazích.“ Vlády Česka a Maďarska poprvé zasedaly společně

V pražské Kramářově vile ve čtvrtek poprvé společně jednaly tuzemská a maďarská vláda. Mezivládní konzultace využili k bilaterální schůzce premiéři Andrej Babiš (ANO) a Péter Magyar, separátní jednání se svými protějšky měli na programu i další ministři. Podle Babiše čtvrteční setkání představuje „významný milník ve vzájemných vztazích“. Jednání označil za přínosné a konkrétní. Oznámil také, že Česko a Maďarsko budou usilovat o finance z evropského rozpočtu na příštích sedm let na budování vysokorychlostních tratí.

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„Významný milník ve vztazích.“ Vlády Česka a Maďarska poprvé zasedaly společně
Snímek zachycující premiéry a ministry po společném zasedání vlád Česka a Maďarska


KHNP se nedohodla na smlouvě na stavební práce v Dukovanech

Korejská společnost KHNP ukončila jednání o smlouvě na stavební práce na projektu nových jaderných bloků v Dukovanech s konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility, a to bez dohody. Důvodem jsou podle KHNP rozdílné postoje k zásadním podmínkám. Korejci nyní zváží další kroky. Zda krach jednání nějak ohrozí harmonogram nebo cenu stavby, firma zatím neuvedla.

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KHNP se nedohodla na smlouvě na stavební práce v Dukovanech
Pohled na Jadernou elektrárnu Dukovany (snímek z března 2011)


ANO přišlo o své zastupitele v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení

Hnutí ANO přišlo po Semilech o své městské zastupitele také v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení. Zároveň zanikla místní buňka ANO v Turnově. Lídr turnovské kandidátky ANO Jaroslav Knížek (dříve ANO) to ve čtvrtek zdůvodnil tím, že nechtějí být zatížení celostátní politikou. ANO získalo v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu Turnova čtyři mandáty, ve volbách skončilo třetí. Místopředseda ANO Karel Havlíček uvedl, že výraznější úbytek členů hnutí neeviduje, jejich počet se naopak meziročně zvýšil.

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ANO přišlo o své zastupitele v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení
Turnov


Kvůli nálezu ostatků v Postoloprtech zahájila policie úkony trestního řízení

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zahájil úkony trestního řízení kvůli nálezu lidských ostatků v areálu bývalých kasáren v Postoloprtech na Lounsku. Věc prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy podle starého trestního zákona. Policejní orgán se zatím zabývá nálezem části jedné končetiny, řekla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

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Kvůli nálezu ostatků v Postoloprtech zahájila policie úkony trestního řízení
Staveniště v areálu bývalých kasáren v Postoloprtech


V Moldavsku se po rozsáhlém kyberútoku sejde Národní bezpečnostní rada

Moldavská Národní bezpečnostní rada se v nejbližších dnech sejde kvůli rozsáhlému kyberútoku na vládní informační systémy. S odkazem na středeční oznámení prezidentské kanceláře o tom informovala v noci na čtvrtek agentura AFP. Útok se podle moldavské Agentury pro elektronickou veřejnou správu (AGE) odehrál v období od 19. do 23. října.

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V Moldavsku se po rozsáhlém kyberútoku sejde Národní bezpečnostní rada
Ilustrační snímek


Černobylští psi mají geny adaptované na „konec světa“, popsala studie

Přestože krajina u černobylské jaderné elektrárny může působit jako po apokalypse, dokázaly ji osídlit psí smečky. Vědci teď popsali, jak to zvířata zvládla a jak se to projevuje v jejich genech.

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Černobylští psi mají geny adaptované na „konec světa“, popsala studie
Psi před budovou jaderné elektrárny v Černobylu

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Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo

Platforma Výbor solidarity studentů, která propojuje školy napříč republikou, vyhlásila na úterý 3. listopadu stávku. Tento krok přichází v reakci na záměr vládní koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Na 3. listopadu vyhlásili stávku také pracovníci ČT a ČRo. Vládní politici připravované kroky hájí, odmítají například argument, že by zrušením poplatků byla ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií. Na podporu ČT a ČRo se konaly akce v Brně, Plzni či Hradci Králové.
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Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 27. října 2026.
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Okamura by souhlasil, pokud někdo navrhne zrušení ČT a ČRo

Předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura by souhlasil, pokud by někdo navrhl zrušení České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), řekl serveru Aktuálně.cz. Podle šéfa ODS Martina Kupky tak Okamura dává najevo, že chce víc prostoru pro manipulace a kremelskou propagandu. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v noci na sobotu ve sněmovně poslala do druhého čtení převedení financování ČT a ČRo pod státní rozpočet. Opozice záměr označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií.
27. 10. 2026

Část studentů v Praze, Brně a Ostravě vyhlásila kvůli ČT a ČRo stávkovou pohotovost

Akademická obec divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) vyhlásila časově neomezenou stávkovou pohotovost, obává se o nezávislost kultury a veřejnoprávních médií. Připojí se 3. listopadu ke stávce pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). K obdobnému kroku přistoupili také studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI a studenti Ostravské univerzity. Vládní politici připravované kroky hájí, ohrožení nezávislosti médií podle nich nehrozí.
27. 10. 2026Aktualizováno27. 10. 2026

Vláda řeší něco, co voliči nežádají, říká Smoljak. Hysterie je zvláštní, míní Schiller

Veřejnému dění v Česku aktuálně do značné míry dominuje téma financování veřejnoprávních médií. O účelu zvažovaných změn i o politické kultuře diskutovali v Událostech, komentářích senátoři Jan Schiller (ANO) a David Smoljak (STAN). Oba senátoři nejsou spokojeni se současnou kulturou jednání ve sněmovně. Samotná změna financování je podle Schillera cestou ke kontrole hospodaření. Smoljak vidí riziko v podobě kontroly obsahu.
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