SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 22. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 22. října 2026.
Poslanci jednali o rozpočtu a interpelovali premiéra
Poslanci pokračovali v úvodní debatě o návrhu státního rozpočtu na příští rok, kterou nedokončili ve středu. Vláda navrhla rozpočet s deficitem 386 miliard korun, což opozice kritizuje. Výše schodku se nelíbí ani části koaličních představitelů, na příští roky tak slibují jeho snižování v řádu desítek miliard. Dopoledne se poslanci věnovali debatě o písemných dotazech, odpoledne dolní komoru zaměstnávaly ústní interpelace.
STANu vadí chování Ševčíka vůči Šebelové. Bylo to jinak, tvrdí poslanec
Opoziční hnutí Starostové a nezávislí (STAN) se obrátí na sněmovní mandátový a imunitní výbor kvůli chování poslance Miroslava Ševčíka (za SPD) a předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD). Ševčík dle předsedy STAN Víta Rakušana v závěru středeční schůze hrubě pokřikoval na šéfku poslanců STAN Michaelu Šebelovou. Když pak Rakušan s dalšími kolegy žádali i prostřednictvím Okamury o omluvu, dočkali se řevu a urážek, tvrdí. Situace se dle Okamury odehrála jinak, než popisuje Rakušan. Ševčík napsal, že vykřiknuté slovo menopauza nebylo určené Šebelové. Uvedl, že do něj naopak poslankyně strkala a osahávala ho.
Francie zakáže „nelegitimní“ protesty, řekl Macron
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek po schůzce zástupců vlády a tajných služeb prohlásil, že za sobotními nepokoji stály rozvratné ultralevicové skupiny, které plánovaly svrhnout republiku. Francie v příštích dnech zakáže „nelegitimní“ protesty, oznámil také prezident. Demonstracím organizovaných skupin, jako jsou odbory, budou podle něj nabídnuty alternativní cesty pro protestní průvody, aby byly ochráněny živnosti.
Pokud nebude trojkoalice do listopadu, budou Prahu řídit STAN a SPOLU
Pražský lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček po dopoledním jednání zastupitelského klubu Starostů oznámil, že vyjednávací tým STAN bude rozpracovávat variantu koalice se SPOLU (ODS, TOP 09) a Prahou sobě. Piráti nabídku k případné účasti se Starosty a SPOLU odmítli. Hlaváček rovněž zopakoval, že STAN usiluje o širší koalici. Pokud však trojkoalice nevznikne do listopadového zastupitelstva, budou město řídit Starostové a SPOLU. V radě by ovšem nechali místo pro třetího partnera.
ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak podepsali koaliční smlouvu
V Ostravě ve čtvrtek podepsali koaliční smlouvu zástupci vítězného ANO, Starostů pro Ostravu a hnutí Ostravak. Ještě ve středu večer se přitom uskupení srdcOVA, tvořené ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníky, pokusilo dohodu zvrátit a nabídlo Starostům pro Ostravu a Ostravaku spolupráci bez ANO. A to včetně místa primátora pro Starosty. Oba možní koaliční partneři ale změnu odmítli. Novým primátorem se má stát lídr ostravského ANO Richard Vereš, jeho prvním náměstkem pak šéf ostravských Starostů Aleš Boháč.
Rusko provedlo údery na Kyjev, úřady hlásí mrtvého a řadu zraněných
Rusko během noci na čtvrtek zaútočilo na Kyjev balistickými raketami, informovaly ukrajinské úřady. Jeden člověk zemřel, dalších 24 utrpělo zranění, uvedli záchranáři. Byly poškozeny rodinné domy a čerpací stanice, starosta metropole Vitalij Klyčko dodal, že je poničena část infrastruktury metra na Jižním mostě přes Dněpr. Ruské úřady tvrdí, že rovněž čelily útokům ukrajinských dronů, tvrzení nicméně nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Česko porušilo právo EU tím, že umožňuje výslech podezřelých bez obhájce
Česká republika porušuje právo EU tím, že umožňuje vyslýchat podezřelé z trestných činů bez přítomnosti obhájce, pokud se advokát nedostaví do 48 hodin od zadržení. Rozhodl o tom ve čtvrtek Soudní dvůr Evropské unie, který vyhověl žalobě Evropské komise. Obdobné pochybení vytkl unijní soud také Maďarsku. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že se s verdiktem seznamuje a že ČR z něj vyvodí odpovídající závěry. Zdůraznilo, že s tímto rozsudkem není spojeno uložení žádných sankcí.
Laureátem letošní Sacharovovy ceny je Mezinárodní trestní soud
Laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2026 je Mezinárodní trestní soud (ICC), oznámila ve čtvrtek v poledne SELČ předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Děje se tak v době, kdy Spojené státy soud obvinily z politizace a uvalily na něj sankce. Slavnostní předání ceny se uskuteční 16. prosince ve Štrasburku.
Obrazem: Detail tisku i živočišné říše. Jaké snímky vyhrály soutěž, kde se fotí mikroskopem
Nikon Small World je fotografická soutěž a současně fórum pro předvádění krásy a složitosti života viděného světelným mikroskopem. Slouží jako okno do světa, který lze vidět pouze přes čočku optického mikroskopu.