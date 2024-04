Literaturou se v Česku živí velmi špatně, upozorňuje Mandys z cen Magnesia Litera

Že ukazatel funguje, se projevuje na zvýšené prodejnosti nominovaných i vítězných knih. „U nominací není nárůst tak dramatický, u hlavní ceny jde o nárůst násobný. Pokud se té knihy prodaly předtím stovky, tak se jí potom prodají nižší tisíce. Pokud se jí prodalo deset tisíc, tak se následně prodá třeba dvojnásobek, a to už jsou bestsellerová čísla,“ upřesnil Mandys.

V záplavě knih ukazují ceny Magnesia Litera na tituly, které – alespoň z pohledu odborníků v porotách – stojí za přečtení: od prózy přes poezii či příběhy pro děti a mládež až po publicistiku. Pořadatelé nedávno zahrnuli do výběru i to nejlepší z žánrové produkce, jako jsou detektivky či fantastika.

„Takže není to tak, že by o Česko nebyl vůbec zájem, ale není zájem o české autory. Musejí se překládat, čeština je komplikovaný jazyk, nakladatelé si nejsou jisti výsledkem. A samozřejmě je tam potřeba trochu kulturní diplomacie,“ míní Mandys.

Psaní jako koníček

Spisovatelé, kteří se literaturou živí, se dají podle Mandyse v Česku „spočítat na prstech jedné ruky“, většina má i jinou práci a psaní knih je pro ně svým způsobem koníček.

„Což bohužel je i vidět na tom, jak knihy vypadají, že málokdy dostane čtenář do ruky velký prokomponovaný román, který musíte psát tak, že se do něj ponoříte, nemáte čas na nic jiného. I knihy v letošních nominacích jsou osobnější, vycházejí ze zážitků autorů a ani rozsahem nejsou nic velkého,“ nastínil Mandys.

Spisovatelskou tvorbu podporují různé granty a rezidenční pobyty, nicméně potřebný příjem nenahradí. „Jak si postěžovala Petra Hůlová, to jí nájem nezaplatí. Na to granty nejsou. Mohla by si koupit nový počítač, kopírku, telefon, ale jídlo už ne,“ vysvětlil Mandys.