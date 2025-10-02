Většina stran, hnutí a koalic, které mají podle agentury Kantar ve volbách šanci na vstup do sněmovny (ANO, SPOLU, STAN, Piráti, SPD, Stačilo!, Motoristé), slibuje po volbách snížení ročního schodku veřejných financí vůči HDP. Výjimkou jsou Piráti a hnutí Stačilo!. Obě uskupení chtějí deficit vůči HDP stabilizovat. Schodek veřejných financí, do kterých stát zahrnuje kromě svého rozpočtu i rozpočty krajů, obcí či zdravotních pojišťoven, loni podle nových dat statistického úřadu klesl v poměru k HDP na dvě procenta.
Většina stran slibuje snížení schodku veřejných financí vůči HDP
Většina kandidujících uskupení, konkrétně ANO, SPD, STAN, Piráti a Stačilo! se pak shoduje na tom, že ke snižování či stabilizaci deficitu by měla vláda využít kombinaci zvýšených příjmů a výdajových úspor. Výjimkou jsou koalice SPOLU a Motoristé. Oba subjekty upřednostňují výdajové škrty.