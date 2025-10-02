Česká televize oslovila strany a hnutí s nejvyšší šancí na zisk poslaneckých mandátů (ANO, SPOLU, STAN, Piráti, SPD, Stačilo!, Motoristé) ohledně tématu bezpečnosti. Většina ze subjektů by zasáhla do současného systému výsluh. Stačilo! je chce vyšší. ANO a Motoristé míní, že by si noví členové bezpečnostních sil měli sami vybrat, jestli tyto peníze pobírat až po odchodu od sboru, nebo je dostávat k platu. K úpravám pro nové příslušníky se kloní i SPOLU, Starostové a Piráti. SPD by systém nyní neměnila. Sloučení policistů, hasičů, celníků a vězeňské služby pod jeden resort nicméně většina stran odmítá s tím, že jejich práce se značně liší. Piráti se naopak domnívají, že by tím stát ušetřil.
Většina stran chce změnit systém výsluh
4 minuty