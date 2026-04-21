Většina firem chce koordinaci energetické politiky v EU, uvádí česko-německá komora


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Téměř šedesát procent firem chce větší koordinaci energetické politiky v EU, řekl novinářům Christian Rühmkorf z Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Právě ceny energií považuje každá druhá firma za hlavní riziko svého podnikání v následujících dvanácti měsících, v horizontu pěti let pak za největší úskalí považují zabezpečení dodávek energie a surovin. Vyplývá to z průzkumu komory, kterého se na začátku března a dubna zúčastnilo 125 firem.

Kromě ceny energií vnímá 43 procent podniků jako rizikový faktor pro další ekonomický růst nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jednatel strojírenské divize firmy Streicher Jiří Lopata zmínil, že technické obory na univerzitách proto potřebují společenskou podporu, zejména od vlády. „Bez lidí s tímto vzděláním v Česku nic nevymyslíme a nevyrobíme,“ míní. O jedno procento méně pak firmy uvádějí, že se bojí nízké poptávky, přičemž toto riziko bylo loni na prvním místě, a čtyřicet procent má pocit, že je ohrožují ceny surovin.

Podle Claudie Viohlové ze skupiny E.ON se navíc situace v Evropě komplikuje s energetickou transformací, která vyžaduje ohromné investice. Je to ale jediná cesta, jak zmenšit závislost na fosilních palivech. „Musíme modernizovat své sítě a investovat do jaderné energie v Česku. To jsou bilionové investice,“ uvedla.

Téměř polovina podniků se pak v následujících pěti letech nejvíce obává, že zabezpečení dodávek surovin a energie nebude pro jejich rozvoj dostatečné. Na druhém místě se 43 procenty uvádějí jako další riziko politickou nestabilitu, inflaci, špatnou měnovou politiku a opět nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Firmy proto podle průzkumu požadují předvídatelnější regulační podmínky a rychlejší rozvoj jaderné energetiky.

Přesto stejně jako loni hodnotí firmy současnou ekonomickou situaci v Česku lépe než v předchozím roce. Tento trend je vidět zejména v obchodu. Každá druhá firma očekává lepší hospodářský vývoj, více než tři pětiny společností počítají se zlepšením vlastního podnikání a více než sedmdesát procent firem očekává, že jim letos vzroste obrat. Růst obratu očekává 45 procent podniků ve zpracovatelském průmyslu, což je nárůst o šest procentních bodů oproti minulému roku.

„Zdá se, že už neplatí, že Česko dostane zápal plic, když německá ekonomika chytne rýmu,“ řekl k výsledkům průzkumu výkonný člen představenstva komory Bernard Bauer.

Nejatraktivnější zemí pro německé investory zůstává Polsko, Česko se umístilo na druhém místě a po něm Rumunsko následované Slovenskem. Nejhůře dopadlo v tomto hodnocení Maďarsko. Kladně investoři v Česku vnímali zejména členství v EU, kvalitu telekomunikací či dostupnost lokálních dodavatelů. Za hlavní problém považují transparentnost při zadávání veřejných zakázek, boj proti korupci či efektivitu státní správy.

Mluvčí česko-německé komory: Investice zase začínají růst

Vedoucí komunikace Česko-německé obchodní a průmyslové komory Christian Rühmkorf okomentoval průzkum v pořadu Ekonomika ČT24. Ocenil pozitivní vývoj vzájemných investic.

„Vidíme, že nálada je mnohem optimističtější v našem průzkumu než v loňském roce. (…) U investic se zastavil osmiletý pokles, což je dobré znamení. Vidíme pozitivní vývoj v průmyslu, co se obratu a investic týče. Naopak služby mají problémy. Tam vidíme pokles investic i ve vývoji zaměstnanosti,“ uvedl Rühmkorf, podle něhož poskytovatelé služby vyčkávají na vývoj technologií, zejména umělé inteligence (AI). Ve finančním sektoru AI podle něj bude „gamechanger“.

Mluvčí ČNOPK Christian Rühmkorf o česko-německých obchodních vztazích
Vláda zvýšila cenové stropy pohonných hmot pro středu
Téměř šedesát procent firem chce větší koordinaci energetické politiky v EU, řekl novinářům Christian Rühmkorf z Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Právě ceny energií považuje každá druhá firma za hlavní riziko svého podnikání v následujících dvanácti měsících, v horizontu pěti let pak za největší úskalí považují zabezpečení dodávek energie a surovin. Vyplývá to z průzkumu komory, kterého se na začátku března a dubna zúčastnilo 125 firem.
Senátní výbory odmítly vládní regulaci cen pohonných hmot

Senát by měl podle svého hospodářského i ústavně-právního výboru zamítnout zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot, kterým chce koalice ANO, SPD a Motoristů nahradit cenové výměry ministerstva financí. Opozice návrhu vytýká nadbytečnost, obecnost a také to, že by regulace mohla platit až rok. Ve hře zůstávají i možné úpravy zákona, které opoziční zákonodárci chtějí předložit při jeho středečním schvalování v Senátu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) avizovala, že odmítne-li ve středu horní komora tento zákon, bude se jím sněmovna znovu zabývat v pátek.
14:51Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Vláda zvýšila cenové stropy pohonných hmot pro středu

Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, ve středu o desítky haléřů za litr vzrostou. Maximální cena nafty se oproti úterý zvýší o 48 haléřů na 41,34 koruny za litr, benzin bude možné prodávat za 41,07 koruny za litr, tedy o 43 haléřů dráž než v úterý. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.
před 4 hhodinami

VideoLeteckého paliva je dost do podzimu, prohlásil Havlíček

Vláda se snaží navýšit zásoby pohonných hmot. Po jednání Bezpečnostní rady státu to řekl v pořadu Události, komentáře moderovaném Lukášem Dolanským ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dostatek je podle něj i leteckého paliva, a to do podzimu. „Pokud se na to díváme skrze Letiště Praha a skrze správu hmotných rezerv, tak v tuto chvíli můžeme říci to, že je sezona pokryta,“ uvedl. Podle exministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je Česko na tyto krizové stavy dobře připraveno. „Máme velmi robustní zásoby v hmotných rezervách. Přece jenom ty poslední čtyři roky se udělal velký kus práce, aby, pokud taková situace nastane, Česká republika byla připravenější, než tomu bylo v minulosti,“ řekl Vlček.
před 11 hhodinami

Ceny ropy klesají v reakci na možná mírová jednání USA s Íránem

Ceny ropy v úterý ráno klesají, zvrátily tak vysoké zisky z předchozího dne. Za obratem stojí očekávání, že mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem se uskuteční tento týden a umožní vyšší dodávky suroviny z důležitého blízkovýchodního regionu.
před 11 hhodinami

Tim Cook opustí post generálního ředitele společnosti Apple

Tim Cook po patnácti letech opustí post generálního ředitele americké technologické společnosti Apple. Od 1. září ho vystřídá John Ternus, který byl dosud odpovědný za hardware. V tiskovém prohlášení to v pondělí oznámila společnost Apple s tím, že Cook se stane předsedou představenstva. Cook vedl Apple od roku 2011, kdy funkci převzal od zesnulého spoluzakladatele společnosti Stevea Jobse.
před 19 hhodinami

Rozpočtové určení daní budeme řešit, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

Domlouvat se na změně rozpočtového určení daní lze, až se všechny regiony domluví na její podobě, uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda tak zamítla návrh Pardubického kraje. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po zasedání oznámil, že stát a ČEZ v pátek uzavřou memorandum k rozvoji malých modulárních reaktorů. Ministři také mimo jiné schválili cestu šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé) do Saúdské Arábie, kde má od středy usilovat o spolupráci.
včeraAktualizovánovčera v 18:23

Paliva v úterý opět zlevní, strop pro naftu klesne o více než dvě koruny

Pohonné hmoty v úterý opět zlevní. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pondělku sníží o 2,27 koruny na 40,86 koruny za litr, benzin bude možné prodávat za 40,64 koruny, tedy o 69 haléřů levněji než v pondělí. Ceny na úterý vycházejí ještě z pátečního poklesu na burze, jejich pondělní růst by se měl projevit v cenách na středu. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
včeraAktualizovánovčera v 16:32
