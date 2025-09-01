Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci srpna deficitem ve výši 165,4 miliardy korun, o měsíc dříve to bylo 168,2 miliardy. Příjmy meziročně stouply o 5,5 procenta, výdaje vzrostly o 4,1 procenta. Loni v srpnu činil deficit 175,8 miliardy.
Státní rozpočet vykázal ke konci srpna schodek 165,4 miliardy
„Pozitivní zprávou je, že rozpočtový schodek klesl o deset miliard a hospodaření státního rozpočtu v průběhu srpna dosáhlo mírného přebytku. Srovnání s předchozím rokem prozatím ovlivňuje dosavadní bilance peněz z Evropské unie a výrazně nižší zapojení výnosů z majetkové účasti státu do příjmů rozpočtu,“ uvedl v tiskové zprávě ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Dodal, že po očištění těchto faktorů klesl deficit oproti stavu na konci srpna minulého roku o více než 44 korun.
Obsluha státního dluhu představovala pro státní rozpočet výdaj ve výši 58,6 miliardy korun. To meziročně představovalo o 13,5 procenta více, tedy o sedm miliard korun.
„Nejnovější čísla o rozpočtu potvrzují to, co se říkalo v posledních několika měsících,“ řekl hlavní ekonom Investika Vít Hradil. Upozornil, že v nadcházejících měsících je nutno počítat s nižšími výnosy z emisních povolenek, s potížemi u peněz na nepedagogické pracovníky v regionálním školství a potížemi u dotací na obnovitelné zdroje energií. Tedy to, o čem se mluvilo již při loňském představení rozpočtu. „Tohle bude mít tendenci, a má tendenci, stahovat rozpočet do horších čísel,“ řekl ekonom. Dodal, že ministerstvu naopak přeje vývoj hospodářství, tedy růst DPH, spotřební daně, daně z příjmů fyzických osob i z příjmů právnických osob.
Červencová čísla
Příjmy státního rozpočtu na konci července byly 1,17 bilionu korun, ve srovnání s loňskem se zvýšily o šest procent. Výdaje meziročně vzrostly o 3,3 procenta na 1,34 bilionu.
Letos by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu a výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie covidu-19, ale zároveň pátý nejhlubší schodek v historii Česka.