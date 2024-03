Síkela chce prosadit zrušení německého poplatku za tranzit plynu. Vede k většímu dovozu z Ruska, tvrdí

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) bude v pondělí jednat v Bruselu o zrušení poplatku, které vybírá Německo za tranzit zemního plynu. Jeho zrušení by mohlo vést ke snížení množství dováženého ruského plynu do Česka, uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce. O cenách energií i zelené politice Evropské unie Síkela debatoval s exministrem průmyslu a místopředsedou ANO Karlem Havlíčkem a prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem.

„Klesají ceny spotové, to znamená na trzích, leč neklesají u zákazníků,“ reagoval Havlíček. Podle Síkely je však jen otázkou času, kdy konkurence a pokles velkoobchodních cen donutí jednotlivé distributory ke zlevnění. Pokles cen energií by se v domácnostech podle ministra měl projevit projevit ještě v letošním roce.

Rafaj upozornil, že okolní průmyslové státy však postupují opačně. „Snaží se nezreálňovat náklady, které se musí vynakládat do budování infrastruktury, protože jinak dopadnou na zákazníka. To způsobuje ekonomickou stagnaci. Pokud máte drahé náklady, jste méně konkurenceschopní,“ řekl.

„Vláda nic nezvýšila, vláda pouze snížila masivní dotace, které v roce 2023 poslala firmám a spotřebitelům. Ze 120 miliard asi jen na deset miliard korun,“ reagoval Síkela. Zvýšením cen regulované složky pouze „zreálněla“ ceny energií, uvedl ministr. Kabinet podle něj navíc připravuje investice do těchto regulovaných složek, například do rozvodové sítě, aby se v budoucnu nestaly základem pro zvyšování cen a zároveň aby stát mohl dovážet levnější energii ze zahraničí.

Síkela také poukázal na to, že ke zdražení energií přispělo i několikeré navýšení poplatku Německa za transfer zemního plynu. „Tento trend našel sympatie i v jiných tranzitních státech a nám se to samozřejmě nelíbí,“ uvedl ministr průmyslu. Podobný poplatek podle ministerstva průmyslu zvažuje zavést i Itálie a další země. „Naším cílem je tento poplatek odstranit,“ doplnil.

Podíl ruského plynu na importu do České republiky v lednu činil asi 62 procent, po většinu loňského roku byl téměř na nule. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), uvedl na začátku února ekonom UniCredit Bank Jiří Pour. Podle něj Česká republika za ruský plyn v lednu zaplatila přes tři miliardy korun. Podíl plynu z Ruska začal stoupat loni na podzim. Ministerstvo průmyslu na začátku února uvedlo, že nárůst ruského dovozu je důsledkem aktuálního vývoje na trzích, stále však platí, že Česko je na plynu z Ruska nezávislé.

Podle Havlíčka to však sami obchodníci neví. „Když k nám jde trubka z Německa, do té trubky ústí celá řada dalších trubek, mimo jiné z Ruska,“ řekl. Přestože se nedá přesně určit původ plynu, je podle něj rozdíl mezi plynovody ze západu a východu. „Do východní trubky nemůže jít prakticky nic jiného než ruský plyn. Do německé ústí obrovské množství trubek a tam to neovlivníte,“ dodal.

Ministr také zvažuje návrh, podle kterého by soukromí obchodníci museli zveřejňovat, jaký plyn nakupují. „Pak by se mohl konečný spotřebitel rozhodnout, jestli chce uzavřít smlouvu s firmou, která bere ruský plyn,“ řekl. Kdy by takový návrh mohl začít platit, však říci nedokázal. „Není to úplně jednoduchá změna,“ řekl.

Právě odstranění poplatku, které chce prosadit na pondělním setkání ministrů pro energetiku v Bruselu, by mělo podle ministra „zrovnoprávnit cenu mezi plynem ze západu a plynem z východu“. Dalším možným krokem by mohlo být zavedení sankcí na ruský plyn, proti kterému by se však dle Síkely postavily země, které se „se závilostí narozdíl od nás nevypořádaly“.

„Vy jste to celé otočili, postavili jste si na tom marketingovou kampaň a dnes vás to celé doběhlo,“ řekl Havlíček Síkelovi.

Ministr oznámil, že chce do poloviny příštího roku připravit zákon, který zajistí řízený odchod od uhlí v energetice do roku 2033. Kabinet dlouhodobě počítá s ukončením využívání uhlí pro výrobu elektřiny do roku 2033. Podle Síkely je nyní potřeba připravit legislativní návrh konce uhlí a nástroje veřejné podpory, které je nutné notifikovat na evropské úrovni. „To, čeho chci dosáhnout, je řízený odchod od uhlí na základě uzákonění konečného termínu tohoto odchodu,“ řekl Síkela. Podle něj se tomu minulé vlády nevěnovaly. S tím ale nesouhlasil Havlíček.

Tykač zdůvodnil možné uzavření elektráren a lomů nekonkurenceschopností uhelných zdrojů. Síkela řekl, že i nejčernější scénář, kdy by se elektrárny Sev.en zastavily, Česká republika zvládne. „My jsme schopni to zvládnout, ale co chybí, je výkonová rezerva,“ uvedl ministr. Pokud by se například kvůli údržbě musel odstavit blok v jaderné elektrárně, muselo by se podle Síkely velké množství elektřiny dovážet. K oznámení Tykače poznamenal, že se dalo očekávat.

Síkela i Havlíček uvedli, že je nutné také posoudit, co by vypnutí elektráren udělalo se stabilitou přenosové soustavy a jaké by mělo uzavření lomů dopady na teplárenství.