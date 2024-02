Spotřeba plynu v Česku byla loni nejnižší za tři desetiletí

Mimořádně nízkou spotřebu plynu eviduje za uplynulý rok Energetický regulační úřad. Byla nejnižší od roku 1992, kdy ale současně byla podstatně menší plynofikační síť. Meziročně se spotřeba snížila o 10,4 procenta na 6,76 miliardy metrů krychlových. ERÚ dává úspory do souvislosti jednak s teplým počasím, ale hlavně se zdražováním energií a také ekonomickým útlumem.

Podstatně se loni podle ERÚ snížil také tok plynu přes tuzemskou plynárenskou soustavu. Dovoz do plynárenské soustavy loni činil 7,83 miliardy metrů krychlových plynu, což znamenalo meziroční pokles téměř o více než 71 procent. Vývoz klesl o 94,4 procenta na 1,02 miliardy metrů krychlových plynu.

Jestliže byla spotřeba v celkovém objemu nejnižší od roku 1992, je to podle úřadu o to výraznější vzhledem k tomu, že na počátku devadesátých let se teprve rozšiřovaly plynofikační sítě a plynárenská soustava přecházela z dřívějšího svítiplynu na současný zemní plyn.

Část plynu spotřebovaného loni v Česku měla zřejmě ruský původ. Za původně ruský považují někteří experti plyn dovezený ze Slovenska, který podle ERÚ představoval osm procent celkového objemu. Tyto dodávky se koncentrovaly především do posledního čtvrtletí, kdy Česká republika už měla podle úřadu naplněné zásobníky. Zbytek plynu se do Česka dostal z Německa, kam proudí hlavně norský plyn a také zkapalněný plyn z Nizozemska.