Průměrná penze příští rok vzroste o 355 korun, shodla se koalice

Koaliční plán na lednové zvýšení průměrného důchodu o 355 korun měsíčně je definitivní, zjistila Česká televize z vyjádření jednotlivých vládních stran. Zákonem nařízený růst o 1,7 procenta podle nich pokryje zvyšování životních nákladů. Důchody ale příští rok neporostou všem stejně. Lidé s vyššími penzemi dostanou přidáno o něco víc. Podle ANO a SPD by měl být růst celkově výraznější. Koaliční strany oponují, že na to není dost peněz.

Vládní strany připomínají, že v minulých letech stát zvedal penze rychleji, než rostla inflace – na rozdíl například od platů státních zaměstnanců.

„Když se podíváme na růst reálných důchodů vůči inflaci, tak za posledních deset let důchody vzrostly reálně o osmnáct procent, za posledních pět let o sedm procent. To znamená, že důchody rostou, a to tempo je vyšší, než je inflační růst,“ prohlásil vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Důchodci změny vítají, podle některých by se ale kabinet měl snažit víc. Kupříkladu jednadevadesátiletá Jarmila Černá pobírá důchod 21 tisíc. S mírně nadprůměrnou penzí je spokojená, v poslední době ale utratí hodně peněz za lék, který jí pomáhá oddalovat zhoršování zeleného zákalu. „Lahvička stojí sedm set korun a vydrží mi na pět dní, takže mě musí podporovat rodina,“ říká seniorka.

Stát by měl podle ní penze zvýšit výrazněji. „Aspoň osm set korun, vzhledem k té inflaci. Řekla bych, že těch osm set až tisíc korun by to být mohlo,“ míní důchodkyně.