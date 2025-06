Ekonomika vzrostla nejrychleji za téměř tři roky

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele podle statistiků vzrostl od letošního ledna do března proti stejnému období minulého roku o tři desetiny procenta, ve srovnání s předchozím kvartálem stoupl také o 0,3 procenta.

Analytici předpokládají, že za celý rok vzroste česká ekonomika zhruba o dvě procenta. Znamenalo by to zrychlení růstu proti loňskému jednomu procentu. Hlavním tahounem hospodářství by měla být spotřeba domácností.