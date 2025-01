Ekonomika má strukturální problémy, nešlo jen o covid, shodují se expremiéři

Topolánek volá po změně, Špidla má uhlí za limitující

S tím souhlasil i Topolánek s tím, že Evropa podle něj „nezachytila poslední deglobalizační trendy, které vycházely z dlouhodobých tendencí, například čínsko-americká obchodní rivalita. „Nástupem Donalda Trumpa také skončil neoliberalismus a začal neomerkantilismus, což znamená protekcionistické kroky k národním ekonomikám a speciálně v Americe využívání ekonomické síly v geopolitickém boji,“ uvedl s tím, že EU do toho ještě přidala „pionýrský boj s klimatickými změnami, který ostatní úplně nerespektují.“

Zmínil také vyšší ceny surovin, energií, komponent, vyšší personální vstupy. „My tak nejsme konkurenceschopní a ztrácíme v globálním souboji,“ varoval s tím, že nevidí dobrou perspektivu růstu ekonomiky, pokud nedojde ke změně paradigmatu.

S tím nesouhlasil Špidla, který podotkl, že snaha dělat věci jako předtím a uhýbat nic nepřinese. „Když si uvědomíte, jaké máme energetické zdroje – to je v podstatě jedině uhlí a obnovitelná energie,“ podotkl s tím, že uhlí a těžební lomy krok za krokem končí. „Kdybychom to chtěli prolomit, tak to znamená vyrazit zase směrem Litvínov, Ústí nad Labem a těžit, a ani tak bychom se nedostali příliš daleko,“ zmínil s tím, že jeden z nejotřesnějších poznatků pro něj bylo, že bourání města Most kvůli těžbě uhlí poskytlo těžební čas patnáct let. „I ty uhelné zdroje jsou pro Českou republiku limitující a my musíme udělat krok, který nám dá možnost existovat za čtyřicet let, což s návratem k uhlí nelze.“

