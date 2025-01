Česká ekonomika ve třetím kvartálu vzrostla o 1,4 procenta

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání činil v loňském třetím čtvrtletí 48 116 korun. Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,3 procenta, meziročně o 3,5 procenta. Klesla naopak míra úspor domácností, a to na 18,8 procenta. To bylo o 0,1 procentního bodu méně v porovnání s loňským druhým čtvrtletím a o 0,7 procentního bodu méně meziročně.

Stroukal: Číslo je třeba brát s rezervou

Ekonom Metropolitní univerzity Praha a člen Národní ekonomické rady vlády Dominik Stroukal růst vnímá pozitivně, dané číslo je však podle něj brát trochu s rezervou. „Ve třetím kvartále 2023 to bylo velmi slabé, spotřebitelská poptávka byla velmi nízká. Porovnáváme to tak s relativně špatnou dobou,“ podotkl. „Není to zas tak velká sláva – právě kvůli té srovnávací základně, dodal ekonom.

Co se týče silných stránek současné české ekonomiky, Stroukal zmínil oživující se poptávku. „Vidíme, že se vrací nálada nakupovat,“ řekl. Podle něj se také víceméně podařilo zkonsolidovat veřejné finance a do normálu se vrací i měnová politika. „Úrokové sazby klesají na úrovně, které jsou sice stále historicky vyšší, ale nejde o rekordy, které tu byly nedávno,“ dodal.