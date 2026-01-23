Diag Human spustila exekuci na dvě firmy společnosti ČEZ

Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva a společnost Diag Human spustili první kroky v exekuci na Česko. Týkají se lucemburských firem Gasnet a Czech Gas Networks Investments, ve kterých má podíl energetická skupina ČEZ. Píše to server Hlídací pes. Šťáva chce po tuzemsku peníze za překažený obchod s krevní plazmou, výše odškodného se odhaduje na 17 miliard korun. Kauza začala v devadesátých letech. Podle mluvčího skupiny ČEZ podnik žádné obstavené účty nemá.
„Nemáme obstavené žádné účty, nemáme nic exekučně zabaveno,“ řekl ČT mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž. „Jenom nás v Lucembursku exekutor informoval o nálezu rozhodčího soudu.“
Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda už vloni na podzim tvrdil, že cesta k exekucím je otevřena: „V průběhu mezinárodní arbitráže platil závazek Diag Human nevymáhat nárok na základě původní české arbitráže z roku 2008, ale jen po dobu tohoto procesu. Londýnský verdikt z 28. července možnost obnovit exekuce uvolnil,“ uvedl server HlídacíPes.org.
Nyní Jan Kalvoda na dotaz redakce řekl, že „lucemburský exekutor zajistil kromě jiných aktiv též dvě tamní společnosti, vlastněné via holdingová struktura českým státem“.
Podle informací HlídacíPes.org má být podstatou opatření zákaz finančních převodů ve prospěch České republiky. Není však jisté, že takové převody prostřednictvím těchto firem dosud probíhaly.
Vedle ČEZu je akcionářem Gasnet i společnost Allianz a britská BCI. Česká republika v ČEZu nyní drží podíl ve výši bezmála 70 procent, dodal server.
Odvolací soud v Londýně potvrdil nárok česko-švýcarského podnikatele Josefa Šťávy na miliardové odškodné v kauze Diag Human za překažený obchod s krevní plazmou v devadesátých letech, informoval loni v červenci server Odkryto.cz. Nárok na odškodné přiznali Šťávovi mezinárodní arbitři v roce 2022. Jaká bude konečná výše odškodného, není úplně jisté. Původní nález arbitrů přiřkl Šťávovi osm miliard korun.
Polovinu sumy tvoří způsobená škoda ze strany státu, druhá polovina jsou úroky, které naběhly mezi lety 1992 a 2007. Celková suma ale zároveň roste o další úrok, a to 1,3 milionu korun denně, a počítá se od roku 2007. Aktuálně se tak částka pohybuje okolo sedmnácti miliard korun, napsal loni server Odkryto.cz.