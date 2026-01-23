Diag Human spustila exekuci na dvě firmy společnosti ČEZ


před 37 mminutami|Zdroj: Hlídací pes, Odkryto.cz, ČT24

Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva a společnost Diag Human spustili první kroky v exekuci na Česko. Týkají se lucemburských firem Gasnet a Czech Gas Networks Investments, ve kterých má podíl energetická skupina ČEZ. Píše to server Hlídací pes. Šťáva chce po tuzemsku peníze za překažený obchod s krevní plazmou, výše odškodného se odhaduje na 17 miliard korun. Kauza začala v devadesátých letech. Podle mluvčího skupiny ČEZ podnik žádné obstavené účty nemá.

„Nemáme obstavené žádné účty, nemáme nic exekučně zabaveno,“ řekl ČT mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž. „Jenom nás v Lucembursku exekutor informoval o nálezu rozhodčího soudu.“

Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda už vloni na podzim tvrdil, že cesta k exekucím je otevřena: „V průběhu mezinárodní arbitráže platil závazek Diag Human nevymáhat nárok na základě původní české arbitráže z roku 2008, ale jen po dobu tohoto procesu. Londýnský verdikt z 28. července možnost obnovit exekuce uvolnil,“ uvedl server HlídacíPes.org.

Nyní Jan Kalvoda na dotaz redakce řekl, že „lucemburský exekutor zajistil kromě jiných aktiv též dvě tamní společnosti, vlastněné via holdingová struktura českým státem“.

Podle informací HlídacíPes.org má být podstatou opatření zákaz finančních převodů ve prospěch České republiky. Není však jisté, že takové převody prostřednictvím těchto firem dosud probíhaly.

Vedle ČEZu je akcionářem Gasnet i společnost Allianz a britská BCI. Česká republika v ČEZu nyní drží podíl ve výši bezmála 70 procent, dodal server.

Prohra v kauze Diag Human má kořeny v osudném dopisu, popisují Reportéři ČT
Krevní plazma – ilustrační foto

Odvolací soud v Londýně potvrdil nárok česko-švýcarského podnikatele Josefa Šťávy na miliardové odškodné v kauze Diag Human za překažený obchod s krevní plazmou v devadesátých letech, informoval loni v červenci server Odkryto.cz. Nárok na odškodné přiznali Šťávovi mezinárodní arbitři v roce 2022. Jaká bude konečná výše odškodného, není úplně jisté. Původní nález arbitrů přiřkl Šťávovi osm miliard korun.

Polovinu sumy tvoří způsobená škoda ze strany státu, druhá polovina jsou úroky, které naběhly mezi lety 1992 a 2007. Celková suma ale zároveň roste o další úrok, a to 1,3 milionu korun denně, a počítá se od roku 2007. Aktuálně se tak částka pohybuje okolo sedmnácti miliard korun, napsal loni server Odkryto.cz.

Soud potvrdil miliardy od státu pro podnikatele v kauze Diag Human, píše Odkryto
Ilustrační foto

Výběr redakce

Diag Human spustila exekuci na dvě firmy společnosti ČEZ

Diag Human spustila exekuci na dvě firmy společnosti ČEZ

před 37 mminutami
Ludvíka pustili z vazby, píší Seznam Zprávy

Ludvíka pustili z vazby, píší Seznam Zprávy

13:25Aktualizovánopřed 48 mminutami
Vodárenská firma ve Znojmě preventivně odstavila úpravnu vody, voda je dál pitná

Vodárenská firma ve Znojmě preventivně odstavila úpravnu vody, voda je dál pitná

před 57 mminutami
Armáda letouny L-159 Kyjevu prodat nemůže, odkazuje se Zůna na NKÚ

Armáda letouny L-159 Kyjevu prodat nemůže, odkazuje se Zůna na NKÚ

13:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

10:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud uložil nepravomocně soudci Elischerovi sedmiletý trest a pokutu

Soud uložil nepravomocně soudci Elischerovi sedmiletý trest a pokutu

10:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace

V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace

09:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ledovka způsobila v části Moravy okolo 150 nehod

Ledovka způsobila v části Moravy okolo 150 nehod

07:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Diag Human spustila exekuci na dvě firmy společnosti ČEZ

Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva a společnost Diag Human spustili první kroky v exekuci na Česko. Týkají se lucemburských firem Gasnet a Czech Gas Networks Investments, ve kterých má podíl energetická skupina ČEZ. Píše to server Hlídací pes. Šťáva chce po tuzemsku peníze za překažený obchod s krevní plazmou, výše odškodného se odhaduje na 17 miliard korun. Kauza začala v devadesátých letech. Podle mluvčího skupiny ČEZ podnik žádné obstavené účty nemá.
před 37 mminutami

Ústavní soud odmítl stížnost Vodňanské drůbeže kvůli nevyplaceným dotacím

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost společnosti Vodňanská drůbež ze skupiny Agrofert, která nesouhlasí se zamítnutím 75milionové dotace z Programu rozvoje venkova. Skupinu podle usnesení v době podání žádosti nadále nepřímo ovládal tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO). Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v roce 2023 dotaci neposkytl kvůli obavám ze střetu zájmů. Česká televize to zjistila z usnesení zveřejněného na webu Ústavního soudu.
před 50 mminutami

Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala v pátek z prodeje akcií na amsterdamské burze 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun). Její tržní kapitalizace překonala podle analytika XTB Tomáše Cverny hodnotu společnosti ČEZ. Stala se tím firmou s největší tržní kapitalizací v Česku.
10:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou

EU chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, ale bude bránit své zájmy, řekl Costa

Evropská unie chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku. Po skončení mimořádného summitu EU v Bruselu to v noci na pátek uvedl předseda Evropské rady António Costa. Schůzka se konala v reakci na nedávná vyjádření a hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně Grónska a možného zavedení cel proti některým evropským zemím. Česko na ní zastupoval premiér Andrej Babiš (ANO).
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Odbory a vláda se dohodly na růstu platů ve veřejném sektoru od dubna

Zástupci vlády a odborů se ve čtvrtek dohodli na růstu platů ve veřejném sektoru, sdělil předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Platové tarify nepedagogů či v kultuře vzrostou od letošního dubna o devět procent, sester a pečovatelů o pět procent. K tomu se přidá jedno procento na odměnách, uvedla na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lékařům a zubařům se zvýší platy od dubna o dvě procenta, dodala. Na schůzku o platech navázalo koaliční pracovní jednání o návrhu letošního státního rozpočtu.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Schodek letošního rozpočtu by měl být asi 310 miliard, zjistila ČT

Sestavování letošního státního rozpočtu jde do finále. Ministryně financí Alena Schillerová potvrdila, že na rok 2026 plánuje schodek přesahující 300 miliard korun. Podle informací ČT z více zdrojů zatím koalice počítá se sumou kolem 310 miliard. Už ve čtvrtek odpoledne projednají klíčový zákon ministři na neformálním zasedání. V pondělí ho pak chce vláda schválit oficiálně a ještě týž den ho poslat sněmovně.
včera v 06:15

Skvělá příležitost a maraton schůzek, hodnotí dva dny v Davosu Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) na síti X oznámil, že se na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu setkal se šesti prezidenty, pěti premiéry včetně německého kancléře Friedricha Merze, se šéfem NATO Markem Ruttem, s běloruskou opoziční lídryní Svjatlanou Cichanouskou i se špičkami byznysu. Dva dny na ekonomickém fóru podle něj byly „skvělou příležitostí“ sejít se s lídry z celého světa a podpořit export a investice tuzemských firem i do zemí mimo Evropu a vzájemný turistický ruch.
21. 1. 2026

Europarlament podpořil půjčku Ukrajině, dohodu s Mercosurem poslal k soudu

Evropský parlament (EP) schválil první návrh nutný pro spuštění půjčky Ukrajině za devadesát miliard eur (2,2 bilionu korun). Peníze bude moci Ukrajina použít na financování svých potřeb v letošním a příštím roce. Poskytnutí půjčky dojednali unijní lídři na prosincovém summitu EU v Bruselu. Europoslanci také chtějí, aby obchodní dohodu s uskupením Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Evropští zákonodárci rovněž pozastavili projednávání návrhů k loňské obchodní dohodě s USA.
21. 1. 2026Aktualizováno21. 1. 2026
Načítání...