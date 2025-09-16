Prohra v soudním sporu s firmou Diag Human bude stát Česko podle dvou arbitráží a dvou pravomocných rozsudků rekordních 17 miliard korun. Vyplatit je má česko-švýcarskému podnikateli Josefu Šťávovi za zmaření jeho obchodu s krevní plazmou. Kořeny sporu sahají až do začátku devadesátých let, kdy tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar podepsal dopis, ve kterém dánské společnosti Novo Nordisk sdělil, že jedním z důvodů jejího vyřazení ze soutěže byla pochybnost o solidnosti Šťávovy firmy. Příčiny vleklé kauzy zmapoval Michael Fiala z Reportérů ČT.
Prohra v kauze Diag Human má kořeny v osudném dopisu, popisují Reportéři ČT
19 minut