Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková je připravená skončit ve funkci po nástupu nového kabinetu. Strany vznikající nové vládní koalice mají jiný postoj k ochraně zranitelných skupin, uvedla. Po volbách v minulém týdnu se v pátek na rozdělení ministerstev v kabinetu domluvila hnutí ANO a SPD a Motoristé.
Zmocněnkyně pro lidská práva hodlá rezignovat po nástupu nové vlády
„Jsem připravena rezignovat ke dni jmenování nové vlády,“ řekla Šimáčková Laurenčíková. „Vnímám, že strany, které vstupují do té vládní koalice, zejména některé, mají opačný přístup a postoj k problematice lidských práv, k ochraně zranitelných skupin,“ uvedla. Bude se snažit předat svou agendu a rozpracované úkoly svému případnému nástupci nebo nástupkyni, dodala.
Šimáčkovou Laurenčíkovou vybrala do funkce zmocněnkyně pro lidská práva vláda Petra Fialy (ODS) v květnu 2022. Před tím byla předsedkyní vládního výboru pro práva dítěte a řídila Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání.
Na místo vládní zmocněnkyně nastoupila v lednu 2022 poté, co Fialova vláda z funkce odvolala poslankyni ANO Helenu Válkovou jmenovanou předchozí vládou ANO a ČSSD s podporou komunistů. V únoru 2023 Fialova vláda Šimáčkovou Laurenčíkovou jmenovala koordinátorkou pro uprchlíky z Ukrajiny čelící ruské vojenské agresi.
Šimáčková Laurenčíková působila na ministerstvu zdravotnictví jako odborná garantka k problematice duševního zdraví dětí, v minulosti byla náměstkyní ministra školství. Je speciální pedagožka, odbornice na začleňování ve vzdělávání.
Právě inkluzi některé strany rodící se vládní koalice kritizují. Hnutí SPD před volbami uvádělo, že chce podle něj nepovedenou a drahou inkluzi ukončit, podle Motoristů stát projekt inkluze nezvládl. ANO si myslí, že je nutné inkluzi revidovat.