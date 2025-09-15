Potřetí se udílely Ceny vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Klára Šimáčková Laurenčíková je rozdala čtrnácti jednotlivcům a organizacím, které se v ochraně lidských práv výrazně angažují. Byla mezi nimi také Ukrajinská iniciativa jižní Moravy, která nabízí kurzy češtiny, ukrajinštiny či konzultace. Od března roku 2022 se na centrum obrátily desítky tisíc lidí. Oceněna byla i organizace Díky, že můžem, kterou založili studenti, pro které bylo důležité, aby Národní třída, symbol sametové revoluce, nezůstávala 17. listopadu prázdná.
Vládní zmocněnkyně udělila čtrnáct cen za ochranu lidských práv
3 minuty