ŽIVĚ: Sněmovna schválila úpravu pravidel advokátních úschov proti riziku zpronevěry

Garanční fond by měl vzniknout s rokem 2026. Náhrada by činila až 2,5 milionu korun na jednu úschovu, v případě kupní ceny z prodeje nemovitosti k bydlení až pět milionů korun. Náhrady by komora vyplácela jednou ročně, stala by se věřitelem advokáta, který škodu způsobil. Pravidla pro správu fondu včetně výše příspěvků by určil sněm advokátní komory.

Každý účet pro úschovu by podle úpravy musela banka označit jako „účet advokátní úschovy“. Advokát by na takový účet nesměl hotovost vkládat a ani ji vybírat, možnosti nakládání s penězi by měl omezené. Banka by musela klientům advokátů oznamovat pohyby na účtech, a to před samotným převodem. Klient by tak mohl podle zdůvodnění zabránit vyplacení peněz z úschovy, pokud by odporovalo smlouvě o úschově. Advokátní komora by získala k úschovám širší kontrolní pravomoc, a to i díky prolomení bankovního tajemství.

Z poslední doby je známý případ advokátky Hany Sukové, kterou policie stíhá pro podezření ze zpronevěry celkem více než 150 milionů korun. Blažek v důvodové zprávě uvedl, že v několika případech z let 2006 až 2022 byla zpronevěřena více než miliarda korun. Celkový objem peněz přijatý do úschov představuje podle zdůvodnění nejméně 500 miliard korun ročně.

Advokátní úschovy se využívají při vypořádání kupní ceny například při prodeji nemovitých věcí, při převodu podílů v družstvech a kapitálových společnostech a při vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů. Podle Patrika Nachera (ANO) by bylo dobré zavést podobný princip také pro realitní kanceláře.