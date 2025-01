ŽIVĚ: Sněmovna by měla završit schvalování platové novely

Sněmovna by v pátek měla završit schvalování novely s růstem platů vrcholných politiků pro letošek o téměř sedm procent. Ve středu se poslanci k hlasování o podobě vládní předlohy nedostali. Jednání vyplnila zejména kritická vystoupení zástupců hnutí ANO a SPD. V závěru si klub SPD vyžádal přestávku a mimořádná schůze byla přerušena do pátečního rána.

Sněmovna podle stanovisek rozpočtového výboru patrně ohraničí budoucí meziroční růst platů vrcholných politiků na nejvýše pět procent, jak to navrhl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

ANO a SPD pravděpodobně neprosadí zmrazení platů politiků do konce roku 2029 na loňské úrovni a Piráti například snížení náhrad na dopravu zákonodárců. Vládní TOP 09 by nemusela uspět s návrhem na krácení platů poslanců a senátorů o pětinu při zadlužení státu nad padesát procent hrubého domácího produktu.

Předloha reaguje na verdikt Ústavního soudu. Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok a zákonného koeficientu. Loni platy vrcholných politiků zůstaly v souvislosti s jednou z úprav ve vládním konsolidačním balíčku v podstatě na předloňské úrovni.

Ústavní soud loni v květnu s platností od letoška koeficient zrušil kvůli snížení platů soudců. Spočívalo v trvalé změně tohoto koeficientu ze tří na 2,822. Podle Jurečky je nyní nutné vrátit zákon do stavu, aby bylo možné lednový plat vyplácený v únoru stanovit.

Z výpočtu z předlohy vyplývá, že by se plat například řadového zákonodárce zvýšil letos o 7100 korun na 109 500 korun měsíčně a plat prezidenta republiky by činil 365 tisíc korun, o 23 800 korun víc než loni. Rostly by také náhrady. Předloha zahrnuje také nastavení platů soudců a státních zástupců a zavádí paušální náhradu pro manžela nebo partnera prezidenta republiky. Prakticky ji bere z paušální náhrady hlavy státu.