Median: Sněmovní volby by vyhrálo ANO, hnutí STAN by předstihlo ODS

Sněmovní volby by v prosinci vyhrálo ANO s 33,5 procenta hlasů, ukazuje volebního model agentury Median, podle nějž by hnutí STAN s třinácti procenty předstihlo ODS, která by získala 11,5 procenta hlasů. Do sněmovny by se dostalo šest stran a hnutí, své zástupce by tam měli také Motoristé, Piráti a KSČM. Pod pětiprocentní hranicí by zůstalo opoziční hnutí SPD.