ŽIVĚ: Senát schválil novelu o emisních povolenkách

Výnosy z prodeje emisních povolenek bude možné do budoucna použít výhradně na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Nyní musí být takto využita jen polovina výnosů. Změnu přinese v návaznosti na unijní směrnice novela, kterou ve středu schválil Senát. Předlohu, která by mohla nabýt účinnosti začátkem příštího roku, ještě dostane k podpisu prezident Petr Pavel.

Souhlas s novelou doporučily senátní výbory hospodářský i pro životní prostředí navzdory výhradám k zavádění nového unijního systému ETS 2, který má rozšířit emisní povolenky i na pohonné hmoty nebo vytápění. Podle kritiků by to vedlo ke zdražení benzinu, nafty, plynu nebo uhlí.

Zaměstnávání takovýchto osob má trvat nejvýše dva roky. Výjimku z této lhůty budou mít lidé nad 60 let nebo lidé se zdravotním postižením. Jednou z podmínek je současně to, že znevýhodněná osoba byla po stanovenou dobu evidovaná jako uchazeč u úřadu práce.

Senátoři odsouhlasili také nová pravidla fungování takzvaných integračních sociálních podniků, které mají pomáhat sociálně znevýhodněným lidem s přípravou na nástup do běžné práce. Nově by je mohly zakládat třeba obce nebo kraje a stát bude na jejich činnost přispívat. Návrh prošel horní komorou navzdory výhradám i části senátorů z ODS.

Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 navrhoval účinnost zákona o rok odložit, aby se firmy na nové podmínky měly čas připravit. Podle vicepremiéra a ministra práce a sociálních věci Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by problém s dodržením pravidel mohlo mít pouze devatenáct ze zhruba tří tisíc podniků na chráněném trhu. Vyřešit by je ale mohly přijetím dalších znevýhodněných zaměstnanců, podotkl ministr.

Části senátorů ODS vadila sněmovní úprava pravidla integračního fondu, který by podniky vytvářely pro posilování sociálních dovedností pracovníků. Vadilo jim, že by fond přešel na jiný sociální podnik nebo stát v případě, že by firma o statut sociálního podniku přišla nebo zkrachovala. Považovali to za zásah do vlastnického práva.

Normu ještě dostane k podpisu prezident.