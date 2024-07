Vláda schválila úpravu podmínek pro chráněný trh práce

„Naším zájmem je, abychom dokázali podporovat a rozvíjet uplatnění osob s různým typem handicapu. Aby tito lidé podle svých možností, dovedností, handicapů byli zapojeni do pracovní aktivity v různém rozsahu. Většinou to jsou zkrácené úvazky,“ poznamenal Jurečka.

Vláda nakonec nepřistoupila ke zrušení příspěvku na znevýhodněného pracovníka, který činí pět tisíc korun. Odstupňovat by se měla výše odvodů za neplnění povinného podílu zaměstnanců s handicapem. Inspekce práce by také mohla zveřejňovat seznam firem a pracovních agentur, které zaměstnávají načerno či zastřeně.

Stát přispívá firmám na chráněném trhu práce s více než polovinou postižených pracovníků, kteří mívají nižší výkon. Podniky mohou získat tři čtvrtiny jejich mzdových nákladů, ale nejvýš 15 700 korun. K tomu je možné pobírat paušál 1000 korun na provoz. Dá se žádat i o zvýšení podpory na další náklady na zaměstnávaní, tedy na asistenty, dopravu či přizpůsobení provozu.

Vláda do novely také zapracovala možnost zrychleného a administrativně nenáročného procesu pro příchozí pracovníky z Tchaj-wanu. „Současná právní úprava to neměla úplně jednoznačně stanoveno,“ řekl Jurečka. Kabinet před měsícem schválil nařízení, díky kterému od července nepotřebují cizinci z devíti států mimo EU, například z Austrálie, Japonska či Kanady, pracovní povolení či zaměstnanecké karty. Zvažovala to tehdy právě i pro Tchaj-wan, nicméně nakonec to schválit nemohla.

Složky státu se nebudou muset nechat zastupovat ÚZSVM

Organizační složky státu zřejmě už nebudou mít povinnost nechat se v právních sporech zastupovat Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Do budoucna by měly mít možnost se rozhodnout, zda se budou zastupovat samy, a to zejména v případech, kde mají vlastní vysokou odbornost.

Podle ministerstva financí, které návrh zákona předložilo, je cílem úpravy maximálně využít zkušenosti a znalosti zaměstnanců příslušné organizační složky státu v případě soudního sporu.

Nově by zastupování organizačních složek státu podléhalo dohodě s majetkovým úřadem. Zároveň novela ponechává v platnosti ustanovení, že pokud se organizační složka státu nechává ve sporu zastupovat, primárně by jejím zástupcem měl být ÚZSVM.

Zákon také nově umožní, aby úřad zastupoval u soudů i státní organizace, které hospodaří se státním majetkem. ÚZSVM bude nově moct zastupovat kraje, a to ve stejném rozsahu, jako nyní může zastupovat obce. Pro státní organizace i pro kraje rovněž bude platit, že je ÚZSVM bude zastupovat jen v případě, že si to samy budou přát.

Ministerstvo financí neočekává, že by novela ovlivnila státní rozpočet. Pozitivně se může projevit v rozpočtech krajů, které budou moct u soudů využít bezplatného zastupování majetkovým úřadem namísto placených služeb advokátů.