ŽIVĚ: Poslanci se budou opět věnovat pravidlům pro lobbování

Sněmovna by se v úterý měla vrátit k projednávání vládních předloh o posílení advokátní mlčenlivosti a o pravidlech pro lobbování. V úvodním kole by také měli poslanci posoudit novelu, podle níž by zdravotní pojišťovny dostaly ze zákona právo k navyšování základního kapitálu svých dceřiných společností, které nabízejí komerční pojištění.