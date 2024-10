Systém selhal, uznal resort. Pravidla advokátních úschov mají být přísnější

Mezi poškozenými je i Jitka Štefková, které Sukovou doporučila realitní kancelář. Do advokátní úschovy uložila úspory z prodeje bytu v hodnotě tří a půl milionu korun. O ztrátě peněz se dozvěděla v roce 2022 od majitele realitní kanceláře. „V tu chvíli se nám zhroutil svět, protože je to prostě obrovská částka. Jedná se o peníze, které hromadí generace, a najednou vám to někdo ukradne... nenávratně,“ vzpomíná Štefková.

Podobně přišly o peníze další čtyři desítky lidí. Právě takovým případům má zabránit návrh ministerstva spravedlnosti. Ten by měl posílit práva bank kontrolovat pohyby na účtech a měl by zakázat výběry peněz v hotovosti.