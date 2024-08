Přibývá falešných advokátů, lákají z lidí peníze

Takových případů teď výrazně přibývá. Letos jich je hlášených už devatenáct, za celý loňský rok to bylo šest. „Obvykle se (falešní advokáti) snaží vyděsit tím, že někde něco dluží, že někde něco zanedbali, že něco vymáhají, že to musí být zaplaceno nebo uhrazeno okamžitě,“ popisuje mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková.

Advokát Prokop Beneš popisuje, jak za ním do kanceláře přišli dva senioři a vyprávěli, v jaké životní situaci se ocitli. „Já jsem se snažil pochopit, kde je prostor pro nějakou právní pomoc a ve finále se mě zeptali, proč po nich chci, aby mi posílali peníze. To mě zarazilo.“

Jméno a kontakt advokáta si lze ověřit

Česká advokátní komora doporučuje po podobných telefonátech nebo zprávách rychlou kontrolu – na jejím webu je možné zadat jméno právního zástupce a ověřit si kontakt. „Naleznete mailové spojení a velice často i telefony včetně mobilu. Není nic jednoduššího, než advokáta kontaktovat a zjistit, zda on skutečně něco požaduje, zda je autorem smsky,“ přiblížila Chaloupková.

Hlavní je neposílat ihned po výzvě peníze. Skuteční advokáti komunikují zpravidla přes datovou schránku, dopisem nebo mailem. Vždy udávají, za koho jednají a co přesně potřebují.

„I když po někom například požadujeme, aby klientovi zaplatil, tak to má nějakou písemnou formu. Ale to, co jsem viděl, že se naším jménem odesílalo, tak to byl odpad,“ upozorňuje Beneš.

Profesní komora eviduje i ojedinělý případ, kdy se podvodník vydával za advokáta, který už nežije.