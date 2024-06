Kontrola advokátních úschov by mohla být přísnější. Ze strany bank i komory

Zpronevěrám má pomoci předejít pozměňovací návrh k novele advokátního zákona, který předložily opoziční poslankyně. Zpřísňuje kontrolu advokátních úschov.

Současná pravidla prý nestačí

„Přesně stanovit, jaké jsou povinnosti advokáta, že musí upozornit klienta. Banka musí upozornit, pokud by to šlo na jiný účet – a proč. On (klient, pozn. red.) musí dát souhlas. Je to něco, co si možná myslíte, že tam je, ale ono to tam zatím není,“ říká předkladatelka pozměňovacího návrhu a členka ústavně-právního výboru Helena Válková (ANO).

Návrh počítá s posílením dohledu a kontroly ze strany bank i České advokátní komory. Podle kritiků současného systému aktuální pravidla pro advokátní úschovy nestačí.

„Způsobovala, že advokáti, kteří se dopouštěli zpronevěr jako advokátka Suková, tak třeba z úschovních účtů vybrali přes sto milionů v hotovosti a nikdo si toho ani nevšiml. V tomto už nejde pokračovat,“ sděluje zmocněnkyně poškozených a místopředsedkyně ústavně-právního výboru Senátu Hana Marvanová (nestr.).